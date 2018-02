Horoscop zilnic. LUNI 5 februarie 2018. Solutia zilei la conflicte si oportunitati, in functie de zodie. De astrologul Russell Grant

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine.

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru fiecare zodie conform lui Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani.

Russell Grant este primul astrolog care a prezentat in ultimii 300 ani o citire profesionista de horoscop unui membru al Familiei Regale Britanice, anume Reginei Mama.

El este considerat neoficial “astrologul Casei Regale Britanice” datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor, in aliniere cu legile Universului. Banii, sanatatea, iubirea ne vin nelimitat daca respectam aceste reguli ce ne guverneaza oricum, fie ca ne place sau nu.



Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Priveste totul din alta perspectiva

Cearta cu prietenii te indispune. Te uiti spre cei dragi ca sa iti reafirmi credintele. Cand ei nu sunt de acord cu tine, incepi sa pui la indoiala aceste relatii. Opreste-te din a astepta ca cei pe care ii iubesti sa fie oglinzi pentru perceptiile tale despre viata. Este limitativ sa te inconjori doar de oameni care aceeasi gandire si aceleasi asteptari de la viata. Adevarata crestere apare atunci cand poti avea dezbateri de puncte de vedere intr-o maniera prietenoasa si plina de incredere in tine, care iti da putere. Misiunea ta in aceasta zi nu este sa fii convingator cu altii care sa adere la gandirea ta, ci sa iei tu in calcul, din gandirea altora, aspecte noi ca viziune, pe care inainte nu le luasei in calcul. Vei sti exact la ce se refera acest mesaj pentru tine.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Incearca magia noului

Cand devii prea preocupat cu ingrijorari practice iti subminezi singur apetitul si entuziasmul pentru viata in sine. Fii ceva mai cutezator. Asta implica orice actiune noua, diferita, aducatoare de bucurie si adrenalina, de la incercarea altor tipuri de gusturi in bucatarie pana la a fi mai indraznet in dragoste sau a aplica la un job care te intriga. Daca iti extinzi orizonturile, vei fi ca un magnet pentru oportunitati de aur. Schimba placerea pentru siguranta cu o portie de curiozitate in fata vietii. Nu ai nimic de pierdut, ci totul de castigat.

