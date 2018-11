Horoscop zilnic LUNI 5 NOIEMBRIE 2018. Ce fel de start are o săptămână de foc şi intensitate astrală?

Aceste astre ne dau un start cilivizat si fin pentru o saptamana extem de intensa cum rar apare, poate o data la 12 ani!

Saptamana aceasta se intampla urmatoarele:

– Nodurile Lunare isi schimba semnul pentru urmatorii 2 ani, pregatind o lectie karmica mare pentru umanitate pe axa Rac-Capricorn ! Nodurile Lunare inseamna karma, destinul, soarta noastra. Acolo unde sunt Nodurile Lunare in harta natala spune mult despre karma cu care vii din experiente trecute si ce ai de realizat in aceasta viata. Afla unde este Nodul Nord si Nodul Sud in harta ta natala, dar si ce inseamna pentru noi aceasta schimbare AICI!

– Jupiter, planeta norocului si oportunitatilor, iese dupa 13 luni din Scorpion si revenind acasa in Sagetator pentru 13 luni, acolo unde nu a mai fost de 12 ani. Aceasta este o veste MARE!

– Luna Noua este in Scorpion

– Uranus, marele rebel aflat in retrograd din august, care a intrat dupa 7 ani in Taur in luna mai, acum ajunge inapoi in Berbec unde va fi pana in martie 2019. Tot in Berbec va fi cand va iesi in ianuarie 2019 din retrograd. Sa ne pregatim pentru revizitarea unor lectii valabile in ultimii 7 ani.

Citeste si horoscopul saptamanii 5-11 noiembrie!

Cu o asemenea desfasurarea de forte, Cosmosul ne-a pregatit o zi de Luna suava si placuta, imbibata in armonie, intelegere si iubire, cel putin la nivel de energie. Depinde fiecare ce vrem sa facem cu ea !

Nu ne vom simti deloc pusi pe confruntari si suntem mult mai interesati sa gasim o baza comuna si solutii din care sa beneficieze toti si sa iasa si treaba bine.

Luna in Balanta ne ajuta in relatii...poate vrei sa armonizezi putin lucrurile ? Poate vrei sa te uiti mai bine peste un deal ce dureaza de ceva vreme ca sa gasiti o formula reciproc avantajoasa si sa dati drumul la treaba mai departe ? Venus este inca retrograd, coordonatorul Balantei, deci poti inclusiv sa inchei niste capitole ale vietii dar cu armonie.

Ia-ti cateva clipe libere ale mintii ca sa iti dai seama ce vrei cu adevarat de la o situatie si relatie.

Iata acum MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie:

Ce inseamna toate acestea pentru tine? Afli in Horoscopul lunii noiembrie 2018!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Foloseste aceasta zi pentru a deveni mult mai constient de sine pentru ca nicio persoana si niciun eveniment nu te poate rani si sa te opreasca din a-ti implini dorintele pe care le ai si tu in aceasta viata. Foloseste-ti mintea si talentele ca sa obtii ce simti ca vrei si stai linistit ca eforturile tale vor fi incununate de succes. Trebuie doar sa crezi ca traiesti intr-o lume in care succesul este firesc, mai ales cand muncesti asa ca tine. Si nu te opri pana nu reusesti!

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Citeste si horoscopul saptamanii 5-11 noiembrie!

NOU! SCHIMBARE cu impact KARMIC din 6 noiembrie 2018: Nodul Nord se muta in RAC pentru urmatorii 2 ANI! Nodurile lunare = DESTINUL! Unde ai Nodul Nord pe harta natala si ce spune despre SOARTA TA?

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ar parea sa iti fie o zi dificila din cauza presiunii care apasa pe un om solicitat ca tine. Cea mai bune strategie ca sa eviti tensiunile si discutiile este sa te mentii cu "capul la sol" si cu o pozitie neutra, atat cat poti de mult. Concentreaza-te pe fiecare lucru pe rand si nu te lasa dus de valul confuziei. Ai incredere in tine si in abilitatile tale si fa totul sa mentii situatiile la un nivel echilibrat. Important, fa-ti timp sa te odihnesti si destresezi pentru ca meriti asta!

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Citeste si horoscopul saptamanii 5-11 noiembrie!

NOU! SCHIMBARE cu impact KARMIC din 6 noiembrie 2018: Nodul Nord se muta in RAC pentru urmatorii 2 ANI! Nodurile lunare = DESTINUL! Unde ai Nodul Nord pe harta natala si ce spune despre SOARTA TA?

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Opreste-te din a te tot ingrijora constant ba de aia, ba de aia si incearca sa gestionezi fiecare situatie in care te afli cu incredere si eficienta. Lasa lucrurile sa mai iasa si de la sine, in special acum cand viata iti intra intr-o faza mult mai pozitiva. Deci stai si tu pe spate, relaxeaza-te si bucura-te de calatorie!

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Citeste si horoscopul saptamanii 5-11 noiembrie!

NOU! SCHIMBARE cu impact KARMIC din 6 noiembrie 2018: Nodul Nord se muta in RAC pentru urmatorii 2 ANI! Nodurile lunare = DESTINUL! Unde ai Nodul Nord pe harta natala si ce spune despre SOARTA TA?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO