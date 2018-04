Horoscop zilnic MARŢI 1 mai 2018. Ce zodie este bântuită de demoni din trecut azi

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru MARTI 1 mai 2018 si bun venit intr-o noua luna de primavara in care ne asteapta evenimente astrologice mari care ne afecteaza viata de zi cu zi, dupa ce luna incepe cu energia Lunii pline din Scorpion ce tocmai a trecut si ne indreptam spre momentul in care Uranus isi schimba semnul, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026.