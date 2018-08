Horoscop zilnic MARŢI 14 AUGUST 2018. Tu ce găseşti ciudat azi?

Luna se intalneste cu Venus in Balanta astazi iar aceasta combinatie ne promite o seara minunata. Insa in prima parte a zilei, Luna este in opozitie cu Chiron, micutul astru cu puteri vindecatoare sufletesti iar asta ne face sa avem tot felul de trairi ciudate. Nu este nimic gresit si nimic pierdut. Trebuie doar sa ne focusam pe ce avem de facut si sa lasam restul sa se rezolve si aseze de la sine.

Totodata, primim o infuzie de energie de la trigonul dintre Luna si Marte. Sa o folosim ca sa ne facem si aliniem treburile in ordine. Dimineata zilei nu este grozava pentru iubire, asa ca tot ce avem de facut este sa ne vedem de rutinele zilnice insa nimic major, fara inceputuri mari sau semnari de documente pentru ca Mercur si Marte sunt inca ambele retrograde.

Iata aici proaspatul Horoscop saptamanal 13-19 august!

Iata asadar care sunt mesajele de ghidare pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de MARTI 14 AUGUST 2018.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saturn continua sa faca un unghi ciudata cu vindecatorul de rani Chiron, drept pentru care nu este de mirare daca ai un sentiment de disconfort legat de responsabilitati cheie sau ai preocupari legat de o autoritate. Daca adaugam si faptul ca Marte este retrograd in zona obiectivelor, lucrurile pot parea ca merg greoi. Gandeste totul in termeni de pasi mici si chiar si imposibilul poate fi atins asa.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu accent mare pe zona ta de casa si familie, acesta poate fi un timp bun sa ai grija de tine si sa te remontezi. Desi acest context te gaseste ocupat intr-o anumita relatie, iti si da ocazia sa folosesti orice oportunitate pentru timp doar pentru tine si incarcarea de baterii personale. Luna se intalneste cu Venus pe seara in Balanta, deci te poti astepta la o tratatie speciala care sa te faca sa te simti excelent.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca eforturile tale produc rezultate sub asteptari, asta se poate datora lui Mercur care continua sa fie retrograd pana pe 19 august. Oricum, zilele ce urmeaza se vor dovedi productive daca esti dispus sa iei lucrurile fix asa cum vin. O ofera buna si surprinzatoare nu ar trebui respinsa, desi poate implica o anumita gandire din partea ta.

