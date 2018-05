Horoscop zilnic MARTI 15 mai 2018, ziua cea MARE! De acum, asteapta-te la neasteptat

Uranus intra in Taur dupa 8 ani de "locuit" in Berbec, ultima data cand a iesit in Taur fiind 1942, deci acum aproximativ 80 ani, el stand in Taur pe atunci in anii 1930-1940, ani ramasi in istorie pentru multe evenimente majore globale ce au schimbat fata omenirii si lumii.



Cand Uranus intra in Taur, viata asa cum o cunosti s-ar putea sa nu mai fie la fel. Acest tranzit este urias la nivel global si poate cauza o schimbare socanta financiara si de mediu. Si la nivel personal, toate semnele vor simti efectele sale, poate chiar imediat. Asteapta-te la neasteptat!



In timp ce Uranus este despre schimbare, crestere si trezire, Taurul este numai despre stabilitate, securitate si consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca totul sa ramana la fel. Fiind in aceeasi zi cu Luna noua in Taur, este evident ca traim startul unui nou ciclu, deci pot aparea anumite dureri de crestere dar energiile astrale ne vor intari pentru cresterea personala.



Intr-un fel, este ca si cum ni se cere sa facem un salt in fata si sa practicam a avea incredere in noi ceva mai mult.



Sa profitam de aceasta oportunitate de schimbari puternice si pozitive. Poate parea infricosator la inceput, dar este momentul perfect de a incepe ceva nou si de a avea incredere in intuitia ta.



Iata horoscopul zilei de MARTI 15 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Exista ceva in aer astazi ce te impinge spre schimbare si improspatare. Este vremea sa iti schimbi garderoba sau sa iti redecorezi casa? Daca da, astazi este ziua. Daca ai restrictii financiare, vei gasi ziua la fel de plina de satisfactie si mai ieftina daca pur si simplu scapi din casa de toate acele lucruri care nu mai sunt TU cel de acum. Inconjoara-te cu lucruri ce te reprezinta si pe care le iubesti.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Vestea buna este ca de aici in continuare nu se poate decat sa se imbunatateasca lucrurile. Pentru astazi, totusi, ar mai putea fi unele provocari pe rol. Daca esti parinte, copiii se vor ruga de tine la fiecare cinci minute. La munca, vei simti presiune din toate partile. Nici viata ta amoroasa nu este imuna in fata indoielii ce pare ca te copleseste. Astazi nu este posibil niciun compromis. Doar stai linistit si sa stii ca vor urma zile mai calme.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi este ziua sa regandesti toate acele valori sociale pe care le iei de buna. Ca si restul oamenilor, le-ai invatat de la o varsta frageda si fara sa gandesti le-ai acceptat direct in subconstient de unde te conduc. In special merita sa reconsideri conceptele prestabilite despre proprietate. Dupa ce ai auzit ani de zile totul despre acele lucruri care nu sunt facute, nu este eliberator sa te gandesti ca de fapt totul a fost deja facut?



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.