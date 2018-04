Horoscop zilnic MARŢI 17 aprilie 2018. Două zodii afectate puternic de energia zilei

O Luna noua in conjunctie cu Uranus este exact ca un taxi care apare din neant, fix cand aveai nevoie de el fara sa il fi chemat tu concret. Este ca acel mesaj pe care il primesti cand credeai ca totul s-a sfarsit. Ca acel mail din cutia postala care vine cu o oferta pe care nu ai cum sa o refuzi de buna ce este.

Ai avut parte de o surpriza sau de un element neasteptat in viata ta care sa fie ca o solutie sau ghidare ? Daca nu, priveste atent zilele urmatoare!

Chiar daca totul parea gresit sau amanat sau fara solutii, acum inca ai sansa sa iti iasa si sa fie bine. Da, schimbarea este posibila, chiar atunci cand ai pierdut orice speranta.

Saptamana 16-22 aprilie este cu totul extraordinara, cu 6 evenimente astrale noi despre care poti afla aici, in horoscopul saptamanal general 16-22 aprilie 2018.

Iata horoscopul zilei de MARTI pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Exista posibilitatea sa cazi intr-un fel de regres astazi din cauza unor vechi sentimente de anxietate sau de a fi nepotrivit, insuficient care ies acum, din nou, la suprafata. Desi acum esti intr-o postura buna in ceea ce priveste increderea ta in tine, unele frici din copilarie isi pot face aparitia. Vechile emotii care clocotesc iti pot impiedica interactiunile cu colegii sau prietenii astazi. Fii constient ce se afla sub primul strat al aparentei tale si invata sa le cureti si sa le depasesti.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta poate fi o zi cu tot felul de disfunctii tehnice. Pot fi frustrante dar si destul de caraghioase. Tot ce atingi, de la computer la masina de spalat par sa aiba o problema de functionare. Aparent, astazi nu tu ai atingerea de aur a regelui Midas. Nu o lua personal, in schimb foloseste-o ca pe o scuza de a face ceva diferit, in afara rutinei, cu timpul tau.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi plina cu socializare, cu un accent mai puternic pe schimbul de informatii. Daca mergi la o intalnire seara, fii receptiv la oamenii pe care ii intalnesti. Este posibil sa vina cineva nou ce va avea un impact semnificativ asupra vietii tale. Ar putea fi ca el sau ea sa iti dea niste ponturi despre o oportunitate profesionala la munca. Este posibil chiar ca persoana sa devina un interes romantic, nu se stie niciodata.

