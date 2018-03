Horoscop zilnic MARŢI 20 martie 2018. Ce îţi aduce ziua echinocţiului de primăvara, în funcţie de zodie

Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc.

Echinoctiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand din emisfera cereasca sudica in cea nordica, in jurul datei de 21 martie, reprezentand echinoctiul de primavara in emisfera nordica si echinoctiul de toamna in cea sudica.

In mod cu totul special, anul acesta momentul de echinoctiu se impleteste cu ceea ce astrologii numesc „nunta cosmica" adica zilele in care Luminatorii (Soarele si Luna) sunt in semnele de Exaltare. Rezultatul? Un moment energetic important pentru cei care se indreapta constient spre a-l recepta si utiliza.

Ce aduce acest echinoctiu de primavara fiecarui semn zodiacal? Citeste aici.

Iata horoscopul zilei.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia planetara te face sa te simti cam lent astazi. Ai prefera sa stai acasa, inconjurat de cartile tale, de animalul de companie si de plante, insa stii ca ai intalniri de tinut si responsabilitati de indeplinit. Simtul datoriei iti este foarte puternic. Fa un pact cu tine sa faci minimum obligatoriu apoi sa te relaxezi. Incearca o baie fierbinte si asculta muzica clasica.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O separare temporara de cineva apropiat te poate face sa reflectezi la timpurile bune petrecute impreuna, in special in ultimele saptamani. Vei dori sa vorbesti la telefon cu aceasta persoana. Simti multa caldura si afectiune fata de toata lumea de langa tine, dar esti si putin trist gandindu-te la cei departe de tine. Contacteaza-i! Va veti bucura impreuna.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Visele cu mesaje mixte iti pot confuza somnul. Un minut ai un vis minunat, iar in urmatorul poate fi intunecat si infricosator. Scrie-le. Mesajul este cu mult mai pozitiv decat pare. Grijile despre bani iti pot preocupa ziua, desi lucrurile nu sunt asa de rele. Asigura-te ca esti pus la punct cu faptele situatiei inainte sa iti permiti sa intri in panica!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.