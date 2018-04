Horoscop zilnic MARŢI 24 aprilie 2018. Venus intră în Gemeni. Schimbări amoroase la orizont!

Venus este planeta iubirii, afectiunii, placerii, relatiilor, valorii de sine, demnitatii si a tot ce este frumos. Venus conduce si respectul nostru de sine, finantele personale, veniturile castigate, valorile si moralitatea. Deci cand te gandesti la Venus, care are o energie feminina, gandeste-te la IUBIRE indiferent de semnul in care se afla.

Venus in Gemeni nu prea ne da motivatia sa ne asezam la rostul nostru. Aceasta energie a lui Venus in Gemeni prefera sa ne faca sa flirtam si sa tot iesim in exterior colo colo si este foarte dificil ca in aceasta perioada sa poti transforma o relatie in ceva permanent. Semnul Gemeni este binecunoscut ca are cate doua din tot si cand arunci pe Venus in Gemeni, ideea de doua iubiri aproape ca devine o necesitate. Multa lume va pedala inainte si inapoi in relatiile lor amoroase. Vor exista des fraze de genul "Nu putem sa fim doar prieteni ?" sau "Te iubesc dar nu sunt indragostit(a) de tine.". Venus in Gemeni da aerul superficial si gandul ca varietatea condimenteaza viata.

Venus in Gemeni mai inseamna si zona banilor tai personali, deci cere un discount orice ar fi si negociaza orice ai cumpara sau cere-ti dreptul la o marire sau o prima. Forteaza nota pentru ca merge. Gemenii este omul de vanzari din zodiac pentru ca el conduce zona de vanzari, comunicare si transport.

Venus este si despre protectie divina si iubire protejata divin. Fiind vorba de Gemeni aici, este un moment potrivit sa iti dezvolti o a doua iubire cat timp aceasta este cariera, o creatie, un hobby si nu o infidelitate. Fii totusi atent cat timp Venus este in Gemeni pentru ca exista tendinta de a tine o a doua iubire infidela ascunsa in buzunarul de la spate, doar in caz ca prima iubire nu functioneaza.

Iata horoscopul zilei de MARTI 24 aprilie 2018 pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Venus intra in Gemeni si asta te face sa reflectezi la ce este important pentru tine. In acest caz, Venus, planeta relatiilor asumate si a finantelor personale, iti va face sa fie vorba mai mult despre iubirea de sine decat despre orice altceva. Este despre cum te prezinti lumii si cum renunti la aspecte trecute despre imaginea ta. In trecut poate ca te-ai simtit mai putin valorizata si nu ai avut o buna imagine de sine, dar acum ai sansa sa repari asta.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iubirea continua sa fie in mintea ta, asa cum a fost cam toata luna aprilie. Venus iese din semnul tau si se muta in Gemeni si asta inseamna ca devii mai vorbaret despre dragoste sau cu persoana pe care o iubesti. Motivul este dat de Gemeni care e semnul comunicarii, deci vei incepe sa vorbesti cu cine iubesti in moduri in care iti era teama inainte sa o faci. Astfel, vei afla mai multe despre aceasta persoana si despre cum vede viitorul vostru comun.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Venus este acum in semnul tau si asta inseamna ca lumina reflectoarelor este pe tine. Poate intalnesti pe cineva nou acum sau in urmatoarele saptamani care va deveni foarte important pentru viata ta. Sau poate fi ca relatia actuala se muta in alta etapa mai solida sau se va anunta un copil la orizont. Oricare ar fi cazul, sagetile lui Cupidon te binecuvanteaza urmatoarele saptamani. Ai toate sansele sa ai mult noroc in dragoste.

