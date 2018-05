Horoscop zilnic MARŢI 29 mai 2018. Luna plină în Săgetator aduce mari noutăţi

Luna plina din Sagetator este una din cele mai benefice Luni pline ale anului 2018. Daca Uranus mutat in Taur ne-a lasat ravasiti, aceasta Luna plina ne va reinstaura increderea.

Cand ceva iti da viata peste cap, trece furtuna si apare curcubeul. Acum, curcubeul este Luna plina in Sagetator.

Daca ciclul lunar inceput in energii mai dramatice – Luna noua din 15 mai a coincis cu intrarea epica a lui Uranus in Taur – Luna plina din Sagetator vine sa ne releve imaginea de ansamblu.

Atunci cand Luna plina este in Sagetator, cel mai important lucru este sa vezi imaginea de ansamblu a vietii si sa accepti ca in orice traiesti, exista o perspectiva mai larga decat vezi tu. Iar totul se aranjeaza pentru binele tau suprem dar si pentru binele altora in acelasi timp.

Totul se intampla cu un motiv. Exista o vointa divina in tot. Aceasta Luna plina ne arata exact motivul din viata fiecaruia pentru care traim ce traim acum. Sagetatorul este cautatorul adevarului din zodiac.

Luna plina din Sagetator este o ocazie sa onorezi acea parte din tine, de cautator si aventurier al vietii, sa accepti adevarul cautat si descoperit. Acum poti sa simti recunostinta pentru acel aspect din tine ce doreste mereu sa se duca in locuri noi si care te va trage in afara zonei de confort. Fara el, nu ai putea evolua.

Iata horoscopul zilei de MARTI 29 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In ultimele luni poate ca ai intalnit oameni mai ciudati care ti-au influentat puternic atitudinea despre casnicie sau parteneriate. Ei te-au impins sa obtii mai multa libertate in viata. Daca este real si pentru tine, fii sigur ca au venit sub o influenta cosmica. Aici nu este cazul daca sa fii de acord sau nu, pentru ca asa este. Libertatea sau lipsa de libertate este ceva total subiectiv.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ultimele luni au fost foarte provocatoare si sunt sanse mari sa nu iti mai doresti si alte provocari. Daca ai dorit mult sa modifici ceva in viata ta zilnica, fa-o acum. A venit ora sa faci schimbari concrete. Indiferent daca schimbarea cautata este acasa sau la munca, fizica sau emotionala, nu te teme sa iti resetezi viata spre binele tau.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O schimbare s-a petrecut in sistemul nostru solar, ceva ce probabil va fi imperceptibil dar totusi profund. Ai la dispozitia sapte luni ca sa intelegi cum te impacteaza aceste schimbari. Pe tine te va impacta pentru ca vei simti o nevoie puternica de eliberare. Poate trebuie sa te eliberezi din legaturile unui grup. Inovatia este in aer!

