Horoscop zilnic MARŢI 30 OCTOMBRIE 2018. Mesajul astrelor care îţi dă PUTERE

Astazi, Venus retrograd in Scorpion este in cuadratura cu Nodurile lunare, deci este o zi karmica si imprevizibila pentru relatii. Cu Mercur – Chiron fiind in carti la randul lor, cel mai bine ar fi sa fii onest si sa spui lucrurilor pe nume. Nu are sens sa minti, in special sa TE minti. Ai decizii importante de luat.