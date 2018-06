Horoscop zilnic MARŢI 5 IUNIE 2018. Lacrimi, nostalgii, stres? Află din ce cauză

Cei care sunt predispusi sa fie mai emotionali vor fi chiar coplesiti si usor sensibilizati de problemele sau dramele altora. Pacea o poti gasi ajutand pe altul, insa mentine o limita sanatoasa ca sa nu se profite de tine.

Acum iti este usor sa vezi binele din altii si sa treci cu vederea erorile lor.

Acum iti vine natural sa faci acte de bunavointa, caritate si credinta. Iti vine sa oferi din tine spre exterior, creand valuri de iubire neconditionata.

Daca nu prea petreci timp de unul singur, Luna in Pesti iti da ocazia sa iti faci timp pentru clipe solitare. Ca sa te poti conecta cu altii, trebuie sa fii intai conectat cu tine insuti. Ia-ti timp sa visezi, sa asculti linistea naturii, sa stai in liniste. In momente ca acestea primesti intuitii, inspiratii si simti cat de mult te poti baza pe tine.

Este firesc sa te simti mult mai emotional si sa iti vina sa plangi mai frecvent. Este usor sa te pierzi in celalalt. Sentimentele puternice sunt la cote maxime si nostalgia este in aer.

Tine minte cine erai si cine esti. Pestii iti pot da neclaritate cu privire la realitate.

Ce poti face cand Luna este in Pesti: fii voluntar intr-o activitate caritabila, scrie o poezie, priveste filmul preferat, fa o lunga baie relaxanta, asculta muzica, calatoreste prin amintiri, uita-te la fotografii, fa gesturi mici de bunatate, mediteaza, scrie in jurnal, scrie o scrisoare de iertare, roaga-te, citeste ceva spiritual.

Cum iti merge toata saptamana gasesti aici in Horoscopul saptamanal 4-10 iunie si cum iti merge toata luna gasesti aici in Horoscopul lunar IUNIE 2018.

Iata horoscopul zilei de MARTI 5 iunie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te-ai tot gandit si asteptat sa mergi la un eveniment social, o activitate de grup sau poate o escapada cu persoana iubita, dar circumstante in afara controlului tau iti pun obstacole neasteptate in cale. Nu te panica. Daca esti concentrat, poti gasi o cale separat de obstacole ca sa faci ce iti doresti. Daca esti implicat in proiecte creative, te poti simti blocat azi si usor emotional si moale. Va trece curand starea.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Desi te-ai simtit destul de puternic fizic in ultimele zile, astazi te poti simti ca si cum esti sub apa. Ai putea chiar sa simti ameteala. Nu ai de ce sa te ingrijorezi, dar ar fi bine sa iei totul mai usor. Nu face exercitii fizice daca nu te simti in stare. Odihneste-te. Chiar daca trebuie sa amani unele sarcini, va fi mai bine asa pe termen lung.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Subiectele emotionale pot tine capul de afis la un eveniment social sau o reuniune de grup de vreun tip. Cei din preajma ta se pot simti stresati si emotionali si ei, deci pregateste-te pentru orice. Incearca sa stai in afara confruntarilor pasionale si nu pune gaz pe focul aprig. In momente ca acestea, unele incercari nu vor face decat sa cauzeze atentie nedorita asupra ta. Ramai centrat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.