Horoscop zilnic MARŢI 6 NOIEMBRIE 2018. Zi MARE cu dublu eveniment! Nodul Nord se mută în Rac pentru 2 ani, Uranus reajunge în Berbec!

Ne putem astepta la mari schimbari, gratie lui Uranus si Nodurilor Lunare care isi schimba zodia gazda!

Nodurile Lunare sunt puncte matematice ce aduc cu ele eclipsele si care, conform astrologiei, releva soarta, destinul, karma, mostenirea spirituala, ce avem din arborele genealogic, vieti anterioare in horoscopul nostru. De unde vii? Incotro te indrepti si de ce? Nodurile Lunare releva marea schema a lucrurilor, vorbesc despre ce a fost si despre ce urmeaza sa vina.

Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce directie gasim adevarata crestere si vindecare (Nodul Nord).

Nodurile Lunare isi schimba semnul pentru urmatorii 2 ani, pregatind o lectie karmica mare pentru umanitate pe axa Rac-Capricorn! Nodurile Lunare inseamna karma, destinul, soarta noastra. Acolo unde sunt Nodurile Lunare in harta natala spune mult despre karma cu care vii din experiente trecute si ce ai de realizat in aceasta viata.

Afla unde este Nodul Nord si Nodul Sud in harta ta natala, dar si ce inseamna pentru noi aceasta schimbare AICI!

Iar Uranus, marele rebel aflat in retrograd din august, care a intrat dupa 7 ani in Taur in luna mai, acum ajunge inapoi in Berbec unde va fi pana in martie 2019. Tot in Berbec va fi cand va iesi in ianuarie 2019 din retrograd. Sa ne pregatim pentru revizitarea unor lectii pe care le-am trait in ultimii 7 ani, asta ca sa fim siguri ca ne e clar. Primim o ultima sansa sa ne reinventam! Daca vrei sa iti reamintesti ce inseamna Uranus retrograd atat in general cat si pentru zodia ta, CITESTE AICI.

Iata acum MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie:

Ce inseamna toate acestea pentru tine? Afli in Horoscopul lunii noiembrie 2018!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pana acum, in ultima perioada eforturile tale de a-ti implini visele s-au tot izbit de dificultati si intarzieri, fapt ce te-a iritat si chiar debusolat. Cu toate acestea, sa stii ca energia incepe sa se schimbe din cauza marilor schimbari astrale si evenimentele incep sa ia o turnura pozitiva, ceea ce inseamna ca vei putea inainta si tu cu usurinta inainte spre ce iti aduce scop si bucurie.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Alege ca astazi sa gandesti pozitiv si sa alegi speranta ca model de gandire. Asta te va ajuta sa iti implinesti cu succes obligatiile curente si sa mai si scapi de orice negativitate care te tine inapoi. Ar trebui si sa incerci sa iti limitezi tendinta de a fi incapanat si absolut. A fi deschis la ce au si altii sa spuna te poate ajuta sa gasesti solutii pe care nici nu le-ai imaginat de unul singur.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi pari a avea mai multe farfurii zburand prin aer pe care trebuie sa le gestionezi si prinzi iar asta iti da o stare de coplesire. Incetineste ritmul si apoi cu rabdare si metodic ia-ti obligatiile dar una cate una. Numai asa iti vei putea permite sa ajungi la o stare de usurare. Cu actuala configuratie planetara speciala, daca muncesti metodic si dedicat, in curand te vei bucura de fructele eforturilor tale.

