Horoscop zilnic MARTI 7 AUGUST 2018. De azi, Uranus intra retrograd pana in ianuarie 2019!

Ieri am inceput saptamana cu un eveniment astral fericit, reintalnirea dintre planeta iubirii, frumusetii si relatiilor Venus cu Balanta, zodie pe care o si patroneaza si unde se simte cel mai bine si deci si noi.

Astazi insa, Uranus intra retrograd in Taur unde se afla din luna mai a acestui an. Cu aceasta ocazie, vom avea la acest moment nu mai putin de 7 astre retrograde! Pentru noi, asta inseamna mai putin actiune in exterior si mai multa munca spre interior, pentru a schimba perceptii, ganduri si credinte ce nu ne mai folosesc. Asadar, Uranus in Taur ramane in afara actiunii pana pe 7 ianuarie 2019 cand iese din retrograd.



O data cu acest tranzit important, lumea nu se va rasturna la propriu cu susul in jos, din fericire, insa stationarea lui Uranus retrograd va aduce cu siguranta multe surprize, mai ales acum in mijlocul sezonului de eclipse.



Libertatea personala este tema acestui tranzit retrograd al planetei rebele Uranus. Pana pe 7 ianuarie 2019 ai tot timpul sa iti privesti viata dintr-o cu totul alta perspectiva, sa dai la o parte vechile moduri de a face sau vedea libertatea ta si sa creezi o noua lume dar dinauntru in afara.



Uranus este diferit. Uranus nu este deloc ca alte planete. Singurul mod de a intelege Uranus este sa incerci sa nu il intelegi deloc, cel putin nu cu mintile noastre asa cum sunt ele structurate.



Ce iti aduce Uranus retrograd pana pe 9 ianuarie 2019 in functie de zodie, cand pentru unele zodii lucrurile par a se rasturna cu susul in jos citeste aici.



Iata horoscopul zilei de MARTI 7 AUGUST 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Revizuieste-ti ziua in timp ce privesti apusul si observi norii in timp ce se transforma din albi in mov. Asigura-te ca minteaz iti este sincronizata cu inima. Gandeste-te la emotiile de peste zi si la ce tipare de ganduri intretii si cum iti afecteaza si dicteaza ele actiunile. Verifica daca actiunile sunt urmare a mintii tale rationale sau a starilor de dispozitie fluctuante.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Mintea iti zumzaie ca o albinuta. Esti capabil sa iti dai seama insa ca atunci cand o potolesti, realitatea din jur se schimba. Adauga neaparat compasiune in lantul care tine totul laolalta. Asigura-te si ca nu devii o victima a gandurilor tale pierzand controlul despre cum actionezi doar pentru ca te domina total vocea din cap.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Diminetile nu prea sunt, de regula, perioada cea mai buna din zi pentru tine. Nu esti complet trezit si activ pana dupa pranz. Incearca asadar sa nu iei decizii importante in aceasta dimineata. Mai mult ca sigur, te vei bucura de cea mai buna claritate mentala dupa-amiaza cand poti surprinde oamenii cu o atitudine de neinvins si solutii la fiecare problema ce apare pe calea ta.



