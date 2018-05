Horoscop zilnic MARTI 8 mai 2018. Cine are de dat explicatii dificile?

Ni se cere sa ne concentram constient de a scapa de obiceiurile proaste si de gandirea negativa. In acest punct suntem cumva fortati sa ne oprim, sa contemplam si sa reflectam reevaluandu-ne viitorul. Ne gandim la ce am realizat si scapam de ce gandim prost ca sa putem pregati un nou inceput.

In plus, la finalul acestei noi saptamani, Mercur cel flexibil intra in Taur iar pe 15 mai Uranus isi schimba semnul in Taur pana in 2026, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec.

Avem parte de multa energie a Taurului acum dupa cum se vede, mai ales ca suntem la jumatatea sezonului zodiei Taur.

Taurul, ca semn zodiacal fix, are reputatia de incapatanat. Avem nevoie si de semnele fixe ca Taurul sa ne reaminteasca sa mai si stam si sa lasam lucrurile sa se aseze ca sa vedem in ce directie o repornim ulterior.

Avem nevoie de Taur sa ne reaminteasca ca este in regula sa ne oprim si sa vedem si mirosim florile, sa ne miscam mai lent, sa ne relaxam si sa nu ne mai fortam asa de mult.

Avem nevoie de aceasta perioada pentru ca din 15 mai incepe nebunia. Luna plina in Taur, Uranus se muta in Taur si chiar nu stim la ce sa ne asteptam.

Ultima data cand Uranus a fost in Taur a fost acum 80 ani, respectiv in anii 1930-1940 cand au existat cele mai mari crize si revolutii financiare mondiale. Ne asteapta vremuri ... interesante, daca luam in calcul faptul ca astrologia isi bazeaza predictiile pe repetarea unor predispozitii astrale din trecut.

Iata horoscopul SAPTAMANAL 7-13 mai 2018. Cat de mult nu iti convine sa te schimbi?

Iata horoscopul zilei de MARTI 8 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aspecte ale vietii amoroase pot deveni un pic complicate. Poate simti ca si cum cineva se inchide data de tine si esti foarte incapatanat din cauza asta. Poate aceasta persoana se poarta rece si refuza sa se redeschida fata de tine pana cand nu te tarasti cu scuze. Problema ta este mandria ta si faptul ca esti incapatanat iar viziunea ta despre aspect este la fel de capoasa, facand solutia dificila. Dar rezolvarea sta in inima ta.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Felul tau cald, iubitor si romantic este observat chiar daca nu realizezi. Poate cineva simte ca nu este destula sare si destul piper in viata ta amoroasa. Nu te gandi ca asta inseamna sa schimbi ceva doar sa satisfaci pe altii. Natura ta stabila si linistita este minunata pentru cei ce apreciaza asta. Ultimul lucru pentru astazi este sa pretinzi ca esti cineva ce nu esti.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cand vine vorba de iubire, poate ca este multa vorbarie si mai putina actiune. Poate esti grozav la flirt care mentine lucrurile in atentie si la un ritm rapid intelectual, dar nu iese nimic de aici daca nu faci actiuni concrete si nu duci vorbele intr-un cadru romantic. Astazi este una din acele zile in care acest conflict de interese este mai vizibil ca in alte dati.

