Horoscop zilnic MIERCURI 14 februarie 2018. Soluţia zilei la conflicte şi oportunităţi, în funcţie de zodie. De astrolog Russell Grant

Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor.

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes.

Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca iti pui prea multi bani pe card, iti vei diminua abilitatea de a-ti realiza un vis. Stai cu ochii pe obiceiurile de cheltuit. In loc sa cheltui pe placeri temporare, economiseste-i pentru ceva mare care iti aduce satisfactie pe termen lung. O calatorie peste ocean, o masina sau alt proiect la care te tot gandesti ? pune un mic procent deoparte luna de luna din ce produci si te vei apropia de implinire in timp record, pentru ca iti dezvolti tehnici de a te opri atunci cand esti tentat sa ai impulsul de a cumpara nimicuri.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ii dai prea multa responsabilitate celui mai bun prieten sau partenerului de cuplu. Doar pentru ca esti foarte ocupat cu cariera nu justifica sa nu te ocupi de treburile uzuale personale. Daca iti dedici mai mult timp vietii domestice, vei avea o conexiune mai puternica cu cei din casa. Orice resentiment dispare si vei putea sa razi si sa te distrezi din nou cu ei. Daca asta inseamna sa petreci mai putin timp la birou, asa sa fie.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca iti exagerezi calitatile vei ajunge sa te simti jenat. Daca nu ai destula experienta la un job pe care il vrei, admite asta. Sinceritatea ta te poate calauzi spre o alta pozitie mai potrivita pentru tine. Inveti repede orice si te vei ridica. Nu te promova ca ai avea abilitati pe care nu le ai. Zugraveste o imagine realista spre unde te afli acum in viata profesionala. Este vorba despre a avea incredere in Univers ca iti va trimite oportunitatile meritate.

