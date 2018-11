Horoscop zilnic MIERCURI 14 NOIEMBRIE 2018. Multa energie de Varsator azi

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de MIERCURI 14 NOIEMBRIE 2018 ; astazi este ultima zi a lui Marte cel razboinic si impulsiv in Varsator si tot astazi Luna este si ea in Varsator. Marte a fost in Varsator inca din primavara si ne-a cam dat de furca cateva luni. Pentru multi, a cauzat destule altercatii intre prieteni si familie si a generat tot felul de contraziceri bazate pe principii ce se bat cap in cap.