Horoscop zilnic MIERCURI 18 APRILIE 2018. De astăzi, Chiron se mută în Berbec pentru 9 ani! Vezi cum te afectează

Incepe un nou ciclu in care vei putea simti ca ai invatat multe, ai crescut mult si ti-ai confruntat cu adevarat emotiile. Este o vreme de vindecare si de crestere si te poate durea capul pentru ca mintea si corpul simt aceasta mare schimbare.

Acesta este unul din cele mai importante evenimente ale anului 2018 si se intampla astazi. Chiron in Berbec ne aduce oportunitatea de a ne vindeca identitatea. Constiinta vindecarii proprii va creste. In anii ce urmeaza, vom avea mai multi vindecatori, samani si lucratori cu energia. Daca esti nascut intre 1969 si 1977, vei avea pe Chiron intorcandu-se spre tine.

In plus, o opozitie dintre Jupiter si Uranus poate provoca prapad in situatia financiara, deci tine bine de banii tai cash acum.

Iata horoscopul zilei de MIERCURI pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta zi este menita sa fie o zi minunata pentru tine. Te simti bine, arati bine si se vede. Este o zi a bunatatii si cooperarii. Familia te poate ajuta la treburi fara sa le ceri. Partenerul se poate oferi sa faca curat unde a tot amanat iar copiii sa isi ordoneze camera. Cu siguranta nu este o zi tipica! Bucura-te de armonia ce ti se ofera azi.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta este o zi buna pentru tine ca sa analizezi informatiile. Ai un simt ascutit spre business pe care trebuie sa il folosesti in avantajul tau. Fie ca te gandesti sa transformi un proiect creativ intr-o propunere de afaceri sau sa lucrezi la un plan de business, toate indicatiile arata ca eforturile se vor finaliza in recompense frumoase. Fa maximum din orice are ziua de azi sa iti ofere.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In general esti o persoana muncitoare si constiincioasa dar astazi gandurile iti sunt in alta parte decat la munca. Te simti mai apropiat de familie si prieteni. Ei inseamna totul pentru tine. Jobul si carierele vin si pleaca dar prietenii si familia sunt pentru totdeauna. Bucura-te sa fii cu ei astazi. Aduna-i pe cei dragi si comandati mancare chinezeasca. Este in regula sa iti reiei dieta de maine.

