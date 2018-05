Horoscop zilnic MIERCURI 2 mai 2018. Ce zodii sunt predispuse la situatii la care nu se asteapta

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru MIERCURI 2 mai 2018 si bun venit in a doua zi a lunii mai in care ne asteapta evenimente astrologice importante care ne afecteaza viata de zi cu zi, transformandu-ne in versiuni mai bune ale noastre sau oferindu-le situatii pentru a ajunge la ce este cu adevarat necesar pentru noi. Luna mai incepe cu energia Lunii pline din Scorpion din 30 aprilie si ne indreptam spre momentul in care Uranus isi schimba semnul la jumatatea lunii, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Unele semne zodiacale deja simt ca se intampla anumite schimbari.