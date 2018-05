Horoscop zilnic MIERCURI 23 mai 2018. Atenţie ce visezi acum, ţi se transmit mesaje!

Acest tranzit este benefic dar are energii astrale puternice si ne deschide acut simturile, ceea ce ne face foarte sensibili la toate vibratiile din jur! Tranzitul este un indicator al activarii abilitatilor psihice, al intuitiilor puternice si precise. Aceasta intuitie este un aliat de baza in toate comunicarile si relatiile. Altora le poate placea sa stea in jurul tau daca ai asemenea simt activ, pentru ca tu simti si stii instinctiv cand cineva este cazut emotional si energetic si il ridici, in timp ce altii nu isi dau seama.

Acum poti detecta cu simturile cand ai de-a face cu cineva negativ sau rau in intentiile sale. Asta este foarte important pentru ca mereu ar trebui sa ne bazam pe asemenea intuitii ca sa evitam oamenii toxici. Atentie insa! Pentru ca esti ca un burete la toate vibratiile, energiile negative te pot impacta, deci e bine sa iti faci protectii si curatari energetice.

Din acest motiv, socializeaza cu oameni pozitivi si asigura-te ca locuiesti intr-un spatiu placut si curat. Fii atent si la vise, multe mesaje puternic spirituale de folos pentru tine iti vor fi trimise acum prin visele tale. Retine si noteaza si gaseste sensul ascuns al lor!

Iata Horoscopul saptamanal 21-27 mai 2018!

Iata horoscopul zilei de MIERCURI 23 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Puterea ta curajoasa si dorinta de a te ocupa de o pozitie de conducere pot fi amenintatoare pentru altii astazi. Fii atent sa nu iti asumi pozitia dominanta automat inainte de a afla cum se simt altii despre aceasta situatie. Ai putea face greseli drastice daca nu te gandesti si la starea de bine a altora. Lucrurile pot deveni destul de emotionale, deci fii atent la posibile inflamari.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poti razbate usor la adevar, asa ca nu ezita sa o faci. Daca ajungi la o intersectie si nimeni nu stie incotro sa o apuce, tu vei sti instinctiv si chiar trebuie sa iei initiativa si sa actionezi. Nu este o idee rea sa iti semnalezi intentia si altora inainte de a face miscarea. A fi agresiv cu actiunile tale nu inseamna ca trebuie sa fii si nesabuit.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai vrea ca astazi sa iti mentii corabia lina si stationara pe linia de plutire, insa tine minte ca oricat de tare te straduiesti, uneori nu este posibil. Vantul sufla puternic si cel mai bine este sa iti pregatesti panzele si sa o iei inainte cu viteza. Te vei misca mult mai repede dar va inseamna si ca vei fi si predispus la rasturnare daca nu esti atent. Traieste palpitant pe muchie!

