Horoscop zilnic MIERCURI 24 OCTOMBRIE 2018. O zi cu o energie specială! Luna plină şi start de Scorpion!

Aceasta Luna plina senzationala in Taur este in conjunctie cu Uranus. Pamantul s-a zguduit in luna mai atunci cand Uranus a intrat in Taur si cu siguranta continua sa ne dea un gust despre lucrurile de neimaginat pe care aceasta planeta imprevizibila le aduce ori de cate ori intra in scena.

Este prima Luna plina in conjunctie cu cea mai socanta planeta dintre toate iar relatia este foarte atipica... Combinatia dintre conservator si progresist... Propria dorinta de siguranta, placere, lux si bogatie materiala poate lua anumite turnuri neasteptate. Pregateste-te sa iesi din zona de confort ca sa experimentezi o alta forma de a obtine acestea.

Citeste aici despre ce sa faci si ce sa stii despre Luna plina in Taur si influenta ei 2 saptamani!

Iata asadar care este mesajul zilei pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca te-ai trezit astazi cu un sentiment maret de importanta de sine. Este bine sa ai respect de sine si sa te afisezi asa prin lume. Cu toate acestea, este putin probabil ca si ceilalti oameni sa percuteze imediat la starea ta. Asadar, esti sfatuit sa nu dai ordine care insulta nimanui, sa nu folosesti un ton nepotrivit care poate durea, pentru ca altfel te poti alege cu reactii imprevizibile si relatii deteriorate.

NOU! Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Iata horoscopul saptamanal 22-28 octombrie 2018! Afla ce aduce pentru zodia ta.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poti simti un clopotel tipand in tine care te face atent cu privire la echilibrul dintre viata personala si cea profesionala. Astazi esti incurajat sa te ocupi de proiecte mari si de lucruri marete in afaceri. Dupa-amiaza si seara poti recupera echilibrul dedicandu-te familiei si celor dragi. Protejeaza-ti banii de tentatii inutile si scumpe.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi exista o energie care iti este favorabila zodiei tale pe orice inseamna achizitie imobiliara si domeniul artistic. Asadar, daca esti interesat de acest domeniu, sa stii ca poti atrage anumite optiuni foarte bune de apartament sau casa. Ai noroc si la orice fel de afaceri doresti sa inchei. Daca te atrage, mergi la manifestari artistice sau la orice forma de arta pe seara.

