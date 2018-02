Horoscop zilnic MIERCURI 28 februarie 2018. Oportunităţi şi precauţii la fiecare zodie!

Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest moment, totul depinde de noi ca indivizi sa decidem ce facem cu acest context astral.

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie. O perspectiva diferita – cum ar fi sa alegi constient iubirea si nu frica – iti poate schimba destinul spre bine oricand si uneori imediat.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi ar putea avea loc o reaprindere a unei iubiri in viata ta. Daca esti deja cu cineva, un eveniment fericit va poate intari relatia si sa va aduca si mai aproape. Daca nu esti atasat de nimeni in prezent, ai putea fi pana la finalul zilei. Sunt sanse mari sa intalnesti pe cineva nou si entuziasmant, o persoana inteligenta cu ceva legatura cu tehnologia moderna. Fii sigur ca arati foare bine si asteapta-te la neasteptat.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai putea observa o schimbare la tine. Te-ai uita in oglinda si sa vezi ca arati la fel de bine ca o vedeta. Schimbarea aceasta din afara ta are legatura cu transformarile din interior. Probabil ca te-ai eliberat de multe traume din trecut si deci mult stres si tensiune au plecat de pe chipul tau. Rasfata-te cu ceva haine noi. Este un moment potrivit pentru asta !

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O conversatie neasteptata cu jumatatea ta actuala va poate duce in situatia de a va dezvalui multe din cele mai adanci trairi. Aceasta discutie poate duce si la starea actualei relatii dar vei invata multe unul despre celalalt ce va va pune intrebarea daca este sau nu cazul continuarii relatiei. Oricum, toate semnele indica faptul ca relatia se va schimba usor dar va continua.

