Horoscop zilnic MIERCURI 30 mai 2018. Mercur intră în Gemeni după Luna plină! Ce îţi aduc energiile?

Mercur a fost ocupat ca o albina in aceasta luna. El a schimbat semnul de trei ori! Pe 1 mai, Mercur a intrat in Berbec, pe 14 mai in Taur si iata acum la finele lunii, Mercur este deja in Gemeni ! Lucrurile se intampla asa de repede incat ajungi nici sa nu ai suficient timp ca sa realizezi ce se intampla.

Stai sa vezi cand Mercur va intra retrograd in luna iulie. Abia atunci vei avea o vedere clara si retrospectiva a tot ce a fost in luna mai!

Acest tranzit al lui Mercur va activa o multitudine de idei noi, conversatii si alegeri. Puterea lui Mercur in Gemeni inseamna discutii rapide cu rezultate rapide in care ambele parti implicate se vor pronunta. Beneficiile acestui tranzit includ cai multiple de a transmite un mesaj sau moduri multiple de a aborda un subiect.

Daca varianta A nu functioneaza, incearca B, C sau D. Gemenii au ceva pentru oricine. Important este sa nu ramai blocat intr-o singura varianta existenta in capul tau. Poate Universul are altceva mai bun in cutia cu cadouri pentru tine. Ai incredere!

Totul se intampla cu un motiv. Exista o vointa divina in tot. Luna plina dar si acest nou tranzit al lui Mercur ne arata exact motivul din viata fiecaruia pentru care traim ce traim acum.

Iata horoscopul zilei de MIERCURI 30 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)