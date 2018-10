Horoscop zilnic MIERCURI 31 OCTOMBRIE 2018. Dublu eveniment în ultima zi a lunii

Astazi este o zi mare din punct de vedere astral: Venus retrograd ajunge in Balanta, iar Mercur, planeta comunicarii ajunge in Sagetator.

Venus retrograd in Balanta va tine pana pe 15 noiembrie si avem acum ocazia sa revenim la adevarata armonie in relatie, daca am reusit sa dam la o parte intunericul si secretele din timpul tranzitului prin Scorpion. Ce inseamna pentru tine acest tranzit, citeste aici.

Mercur, planeta comunicarii si gandurilor, trece prin expansivul Sagetator incepand de azi pana in decembrie. Un tranzit important pentru viziunile, visele si oportunitatile noastre! Dar e nevoie si de prudenta! Iata de ce aici!

In plus, finalul de octombrie aduce si sarbatoarea de Halloween.

Desi sarbatoarea din ultima zi a lunii octombrie ce are loc, deloc fara intamplare, in zodia Scorpionului, nu este cunoscuta pe meleagurile mioritice si mult timp a fost chiar respinsa si considerata doar o noua "facatura de import" cu scop comercial, este bine sa stim ce este cu ea si ce energie poarta!

Sunt cateva lucruri ce ne vin in minte cand ne gandim la Halloween: oamenii se imbraca in costume cu o anumita tematica, se gauresc si lumineaza dovlecii si se consuma foarte multe bomboane. Desi multa lume se distreaza de Halloween, putini stiu ca sarbatoarea inseamna mult mai mult.

S-a crezut mereu ca Halloween reprezinta o punte de legatura intre aceasta lume in care traim si urmatoarea in care se duc cei ce mor. Granita dintre aceste doua lumi devine mai subtire acum si le permite oamenilor sa se conecteze cu cei plecati in Lumea-de-dincolo (energie specifica dealtfel si zodiei Scorpionului).

Indiferent daca pentru tine inseamna sau nu ceva aceasta sarbatoare a vietii sub toate formele sale – de aici si din cealalta lume "viata de apoi" – este o ocazie de a te conecta macar cu gandul sau cu o lumanare aprinsa la suflete dragi plecate in cealalta dimensiune.

Iata MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi esti plin de vise si aspiratii, ceva te tine in spate din a le obtine pe majoritatea din cauza sentimentelor tale de nesiguranta. Dar cu norocul de partea ta care incepe de azi, vei fi in stare sa iti pui fricile in spate si sa muncesti concret pentru a-ti manifesta visele. Ramai concentrat si foloseste ce stii si pe cine stii ca sa ai sustinere pentru cauza ta.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poate fi o zi provocatoare din punct de vedere mental, cu viziuni despre succes si recompense intrerupte pe ici pe colo de indoieli. Daca simti ca nu ai suficiente resurse pentru viziuni, nu lasa asta sa iti deterioreze moralul. Fiecare rasarit de soare vine cu cate o noua promisiune si astazi chiar nu este sfarsitul lumii. Sunt puternice indicatii ca miscarile planetare curente vor schimba lucrurile in bine incepand de maine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cei dragi pot fi in topul gandurilor tale astazi si ca atare iti vor ocupa si mult timp. Oamenii apropiati tie au nevoie de sustinere si ajutor, deci asculta cu atentie problemele lor si foloseste-ti creierul logic excelent ca sa le dai sfaturi bune. Chiar daca te simti obosit, incearca sa fii calm si sa ramai calm si continua sa le oferi azi sustinerea ta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.