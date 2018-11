Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 10 NOIEMBRIE

IN plus, duminica 11 noiembrie 2018 este o zi foarte puternica din punct de vedere numerologic. Afla aici cum te influenteaza.

Suntem la capatul unui maraton astral impresionant in aceasta saptamana: Nodurile Lunare si-au schimbat semnul pentru 2 ani, impactandu-ne si noua karma; Uranus cel rebel retrograd a reintrat in Berbec pana in martie 2019, unde a mai fost 7 ani; Luna Noua in Scorpion; si iata azi Jupiter reajunge acasa dupa 19 ani, in Sagetator.

Luna in Sagetator este mereu pregatita pentru urmatoarea aventura! La fel si tu ? Este o Sambata buna pentru a iesi din zona de confort si sa te distrezi cat de mult poti. Nu este o zi sa stai in interior si sa te uiti la pereti. Fii pe afara, preferabil cu prietenii. Ai toate sansele sa te simti si tu aventuros, pentru ca Sagetatorului ii place sa calatoreasca, sa exploreze chiar si doar la nivel mental.

Luna viziteaza Sagetatorul pentru a ne provoca puternice sentimente pozitive si optimism, simtim ca totul urmeaza sa fie bine, ca lucrurile vor iesi pana la urma, ca vom gasi solutii, ca vom avea relatii minunate. Vitalitatea creste si bunele intentii domina mintea oamenilor.

Cum iti merge in weekend afla in HOROSCOPUL WEEKEND 9-11 NOIEMBRIE 2018!

Iata acum MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti creativ si esti in cautare constanta de a gasi moduri de a-ti imbunatati viata. In conversatiile din jurul tau ce pot fi destule azi, asigura-te ca mentii lucrurile la nivel diplomatic si profesionist – neintelegerile si contrazicerile nu iti sunt benefice azi. incearca sa nu fii prea absolut in viziunile tale, pentru ca opiniile altora chiar iti pot aduce raspunsuri pe care le cauti.

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

VESTE BUNA: Se intampla doar o data la 12 ani! Jupiter in Sagetator 8 noiembrie 2018 – 2 decembrie 2019. Ce iti aduce IN FUNCTIE DE ZODIE?

Horoscopul weekend-ului este aici.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prima ta prioritate azi este sa imbunatatesti relatiile cu cei la care tii si pe care ii respecti. Si vei fi incantat sa afli ca vei reusi in acest demers. Ai grija la cuvinte si incearca sa eviti neintelegerile. Vei vedea ca lasand canalele de comunicatie deschise cu cei dragi, te va ajuta sa te simti mai bine si mai calm in fiecare aspect al vietii zilnice. Fa-ti timp si pentru a fi mai apropiat de partener.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca ai fost nesigur de mai multe aspecte din viata ta iar asta te-a facut sa nu ai asa mare incredere in judecata ta. Te poti indrepta pentru o mana de ajutor spre partener sau spre asociati de incredere. Facand asa, vei vedea ca iti vor da sfaturi utile iar asta te ajuta sa devii mai increzator in deciziile pe care le ai de luat, de la aspecte mici la cele mari.

