Horoscop zilnic sâmbătă 12 mai 2018. Luna în Berbec şi o cuadratură cu conflict. Tu cu cine te lupţi

Luna in Berbec trezeste "batalia" din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

In plus, tot astazi 12 mai, Mercur este in cuadratura cu Marte in Capricorn. Acest aspect astral creeaza tensiune intre cele doua planete implicate. Tensiunea este si ea necesara ca sa stimuleze actiunea, de aceea este permisa in Cosmos, dar prea multa tensiune duce la stres. Cand planetele sunt in cuadratura, putem fi in situatia sa o tot luam de la capat facand si sa dam peste obstacole pana ne prindem. Oricum, o cuadratura ne forteaza in afara a ce ne complacem si ne face sa punem mingea in miscare.

Acest tranzit este interludiul intrarii dramatice a lui Uranus in Taur. Mercur este despre a vorbi si Marte este despre actiune, asa ca atunci cand acestea doua intra in frictiuni ti se cere sa si avansezi in viata ta dupa cum vorbesti. Mercur in cuadratura cu Marte iti arata unde nu mergi inainte pe drumul tau asa cum spui. Nu trebuie sa te simti prost, uneori ai motive pentru care te simti mai putin comis unei anumite directii a vietii.

Poate e ceva ce nu te mai entuziasmeaza ca inainte, asa ca iti poate fi dificil sa iti pui inima acolo unde vorbeste gura. Insa fii fara grija, din 15 mai Uranus va schimba asta. Uranus este briza de aer proaspat dupa care multi tanjim.

Iata horoscopul zilei de SAMBATA 12 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu nu prea suporti prostii, iar pe cei superficiali cu atat mai mult. Ai in minte sa le dai o lectie celor din jur. Esti total nedispus la compromisuri azi si nu poti intelege de ce altii nu au aceleasi standarde inalte ca tine. Dar esti tu cu adevarat asa de onest precum le ceri altora sa fie? Tine minte ca o calitate artistica este oricum supusa judecatii diferite a fiecarui om.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iata o zi cu provocari pentru tine. Esti dispus sa iti pui intrebari atunci cand privesti cu atentie ce ai realizat. Ce ai creat de natura personala in ultimii 10 ani? Ai urmat exemplul cuiva pentru ca te-ai indoit de tine? Ai fost tot timpul "aproape" gata? Ai indraznit sa sari in proiecte care erau inca imperfecte? Acestea sunt intrebari ce trebuie confruntate.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca dai impresia ca esti intr-o dispozitie rezervata si introspecta, chiar daca nu esti, vei reusi sa scapi de confruntari. Astazi nu este asa ceva ca un simplu schimb de pareri cu cineva. Dar chiar si in aceasta atmosfera, tot este o zi grozava sa iti evaluezi obiectivele fundamentale mai de aproape.

