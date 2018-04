Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 14 aprilie 2018. Ultima zi de Mercur retrograd! Ce te aşteaptă?

Cand Mercur este retrograd, de fapt ce face este ca traverseaza aceeasi zona a cerului de trei ori, cerandu-ti sa revizitezi, din nou sa revizitezi si sa reiei ... si din nou sa reiei si sa revizitezi aceleasi subiecte sau persoane, la nesfarsit, pana cand gasesti o noua perspectiva, pana cand "te prinzi".

Faptul ca Mercur merge direct exact la momentul unei Lunii noi de luni 16 aprilie este o promisiune. Este promisiunea ca de aceasta data o sa fie bine, o sa faci bine.

Chiar daca totul parea gresit sau amanat sau fara solutii, acum inca ai sansa sa iti iasa si sa fie bine. Da, schimbarea este posibila, chiar atunci cand ai pierdut orice speranta.

Cum se anunta ziua de azi in functie de zodia ta?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este posibil ca oamenii sa te tarasca cu de-a forta in altercatii si conflicte daca nu esti constient de aceasta tendinta si deci dispus sa o eviti. Flutura steagul pacii ori de cate ori este nevoie, e mai bine pentru tine sa fii linistit decat sa ai dreptate. Poti avea de gestionat un aspect legal pentru cineva drag. Asadar, mergi pe liniste, mediteaza, plimba-te sau doar cauta compania celor iubiti.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Trebuie sa fii foarte practic si realist in tot ce faci azi. Se stie ca poti fi emotional si ca mergi dupa ce simti destul de mult. De regula, mintea si motivele rationale nu stau la baza deciziilor luate de tine. Chiar si problemele minore si complicatiile te pot da peste cap. Ramai focusat si cu picioarele pe pamant astazi. Uneori trebuie sa isi lasi mintea sa ia decizii la rece.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Obiectivele tale de termen lung par ca se contureaza bine. Asteapta-te la vesti bune care iti pot schimba cursul vietii, chiar si daca este vorba de ceva minor aparent. Nu vei sti niciodata cum ceva banal dar pozitiv iti schimba viata in bine. Joaca un joc al amanarii si asteptarii in orice inseamna licitatii, daca esti implicat in asa ceva. Si tine minte aceste cuvinte : Preventia este mai buna decat vindecarea.

