Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 18 AUGUST 2018. Ce aduce ultima zi cu Mercur retrograd?

Mercur iese maine din retrograd.

Iar Venus se afla acum in cel mai indepartat punct posibil fata de Soarele in jurul caruia se invarte. Venus exploreaza Universul aproape de una singura, urmand ca dupa ce a ajuns in acest punct indepartat si prezinta cea mai mare elongatie, sa isi incetineasca viteza si sa se reapropie de Soare. Combinatia celor doua ne ofera o Sambatra excelenta pentru a iesi si a socializa, a flirta si a te distra pe cinste. Mercur in retrograd in Leu in ultima zi ne promite ca tot felul de lucruri ciudate si minunate se pot intampla.

Poate vei auzi o voce de la o persoana pe care nu ai auzit-o de mult timp?

Poate vei rade pe cinste cu cineva, eliberand stresul si energia acumulata in aceasta saptamana? Astrele sunt favorabile pentru reintalniri in vechi relatii si reconectarea cu oamenii din trecutul tau. Dar ai grija! Mercur este pe cale sa mearga direct si e bine sa nu faci promisiuni inainte de a avea imaginea de ansamblu.

Luna este in Scorpion azi dar se muta in Sagetator pe seara.

Luna vine dupa un sezon solicitant, implicata in 3 eclipse, si ceva a atins o masa critica. Este cumva necesara o decizie de luatr acum ? Lucrurile acum iau o forma definita. Nu prea mai poti sa apesi pe "undo" dupa acest moment, deci procedeaza cu atentie si nu semna inca nimic pana nu esti total sigur.

Iata asadar care sunt mesajele de ghidare pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de SAMBATA 18 AUGUST 2018:

Horoscopul de weekend este aici.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mercur are o legatura cu iubitoarea Venus aflata la viteza cea mai mica, inainte de a incepe sa mearga din nou direct de maine. Drept rezultat, amintiri despre o intalnire pot aparea si te pot incuraja sa vrei sa stii mai multe. Fie ca e vorba de o prietenie sau de o iubire, dorinta sa vezi din nou acea persoana iti poate fi in minte. Ai putea simti ca sunt anumite aspecte ce te va pot aduce impreuna la un nivel mai adanc.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Zilele care vin te pot gasi dorind sa faci anumite schimbari de stil de viata care pot reflecta o noua vitalitate. Cheia de a reusi este sa fii constient de acele obiceiuri care nu contribuie acum la starea ta de bine si sa decizi cu blandete sa le dai drumul. Luna in Scorpion iti sugereaza sa iti gasesti un partener sau prieten care sa iti fie de ajutor in acest proces.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca esti ezitant, ai putea sa pierzi ocazia sa te delectezi de o conexiune placuta cu cineva sau sa traiesti o oportunitate plina de viata. Asta se datoreaza lui Mercur, conducatorul tau care acum este aproape nemiscat pentru ca se pregateste sa porneasca cu avant in miscare directa de maine. Gandirea poate sa mearga inainte si inapoi intre diverse optiuni. Daca iti asumi o portie de credinta, vei obtine rezultate fructuoase.

