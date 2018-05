Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 19 mai 2018. Venus intră în Rac cu multe cadouri pentru toţi

Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt : iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

Planeta Venus are o energie exclusiv feminina, inclusiv in traditia asiatica unde este asociata cu energia Yin. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus este despre romantism, iubire si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de priete nie. Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.

In contextul unei saptamani extem de puternice ca si energie pe care o incheiem, cu Uranus intrat in Taur pana in 26 aprilie 2026, oaza de energie de iubire si bine pe care Venus in Rac ne-o ofera – coroborat cu Luna in Rac din acest weekend – este ce avem nevoie la acest moment.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Configuratia astala de astazi iti aduce oportunitatea de aur sa indulcesti orice asperitati posibil aparute intr-o anume relatie. Exista o atmosfera minunata in aer care este vindecatoare si linistitoare. De ce sa nu inviti aceasta persoana la un pranz si sa stati de vorba? Initiaza acel tip de conversatie care va va inmuia inimile si care te ajuta sa realizezi ce mult tineti unul la celalalt.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Exista o lumina cu o atingere romantica in aer venita o data cu actuala configuratie astrala, una cu care tu nu vei avea vreo problema sa o gestionezi. Daca cumva iesi la o intalnire cu cineva nou, este atmosfera perfecta ca sa va cunoasteti mai bine. Conversatia curge spre o varietate de subiecte si vei vedea ca timpul zboara prea repede.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Energiile astrale de astazi iti sugereaza in minte imagini minunate cu bai luminate cu lumanari parfumate si poate cate o cupa de sampanie. Foloseste aceasta oportunitate si bucura-te de o zi si o noapte de romantism pur cu persoana iubita. Daca relatia este noua, atunci cu siguranta vei cunoaste persana mai bine pana la finele zilei. Daca deja va cunoasteti demult, va puteti relaxa impreuna intr-o binemeritata intimitate.

