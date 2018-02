Horoscop zilnic – SAMBATA 24 februarie 2018. Ce zodii au o zi ciudata si cine se bucura de weekend

Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest moment, totul depinde de noi ca indivizi sa decidem ce facem cu acest context astral.



Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie. O perspectiva diferita – cum ar fi sa alegi constient iubirea si nu frica – iti poate schimba destinul spre bine oricand si uneori imediat.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Te poti simti obligat sa ramai pe acasa pentru un anumit motiv astazi. Poate astepti un musafir intarziat sau o livrare de vreun fel. Cumva, asta te face sa te simti iritat. Iti place sa stai acasa dar doar cand alegi tu asta. Gaseste ceva creativ de facut sa iti umpli timpul. Asta te face sa te simti imputernicit, ca tu alegi cum sa iti petreci timpul.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Astazi esti focusat pe a-ti imbunatati lookul. Este bine sa iti gasesti satisfactie si respect de sine si in lucruri frumoase cu care sa te imbraci sau cu o vizita la un stilist. Nu e nimic in neregula cu asta, din contra. Lookul tau nou iti creste increderea in tine si ii fac pe altii sa te vada in alta lumina. Ai o zi excelenta in fata.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Iti vei petrece ziua pazindu-te de sentimentele altora si asta uneori este pentru propriul tau beneficiu. Dealtfel este ceva caracteristic tie sa nu sari cu empatia pe toti cunoscutii ci sa iti vezi mai mult de ale tale. Pentru majoritatea zilei vei fi implicat in activitati ce te pot tine departe de familie, poate o intalnire sau calatorie de afaceri. Sa ai o cariera de succes este principalul lucru din mintea ta.



