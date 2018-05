Horoscop zilnic SÂMBĂTA 26 mai 2018. Ce îţi aduce Luna în Balanţă?

Cand Luna tranziteaza Balanta, creaza asupra oamenilor o perioada de constientizare si o preocupare de a avea echilibru si armonie in viata, intre sine si restul oamenilor din jur. Oamenii devin mai constienti despre nevoile si dorintele altor oameni. Iata a doua oara Universul ne trimite prin astre acest mesaj : nu esti singur pe lume, uita-te la cei din jur, cu ce ii poti ajuta?

Sunt zile bune pentru oameni sa se reuneasca in parteneriate, casatorii, noi prietenii.

Acum poti vedea toate partile dintr-un conflict insa nu te poti decide care este varianta de echilibru, pentru ca Luna in Balanta te face sa te duci ba inainte ba inapoi, fara sa te poti decide usor.

Iata Horoscopul de weekend 25-27 mai. Luna aproape plina in Balanta si in Scorpion amesteca totul!

Iata horoscopul zilei de SAMBATA 26 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lucrurile pot deveni intense pentru tine astazi. Vor fi multe informatii venind spre tine, si bune si mai putin bune. Poate fi cineva care iti pune piedici in drum si avansarea devine mai anevoioasa. Nu lasa sa fii oprit din cale. Foloseste-ti abilitatea creativa si natura practica spre a gasi cai sa depasesti obstacolul. Experiente ca acestea te fac mult mai puternic.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Capul iti poate zumzai cu activitati. Este ca si cum reflectoarele s-au intors brusc spre tine. Mintea ta este pe scena si puterea mintii este testata. Esti pregatit pentru provocare ? Fie ca esti gata fie nu, ea este aici. Tine minte importanta individualitatii. Nu deveni un biscuite obisnui dintr-un pachet vechi de biscuiti obisnuiti. Fii propria ta persoana si gandeste pentru tine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Focuseaza astazi pe placerile simple. Nu se simti ca si cum trebuie sa cauti pe taramuri indepartate sau sa te angajezi in distractii costisitoare ca sa gasesti starea de fericire, bine, pace. Realizeaza ca tot ce ai nevoie este in tine. Gaseste-ti fericirea in minunile naturii. Zambeste la Soare, la Luna, la copaci. Realizeaza ca frumusetea este in jurul tau, nu doar in magazine pline de lucruri scumpe.

