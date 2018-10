Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 27 OCTOMBRIE 2018. Tu încotro o iei azi?

Esti in mijlocul unui flirt? Da, este Luna in Gemeni in actiune. Este momentul sa flirtam cu pasiunea ca si cum nu exista o zi de maine. Distreaza-te, nimic serios. Luna in Gemeni pune repede coada pe spinare de indata ce lucrurile devin serioase. Mentine lucrurile doar la nivel de interesant si usor. Putina frivolitate iti va inveseli inima si te va ajuta sa uiti de tot felul de preocupari, stresuri, griji sau alte situatii extreme ce au avut loc sau inca mai au loc in aceasta saptamana.

Luna in Gemeni este libera sa faca ce ii place, mai ales ca este Sambata. Mintea ta tanjeste dupa noi imagini si informatii acum, deci pregateste-te. Tine telefonul la indemana, in caz ca te suna cineva pentru sporovaiala sau iesire!

Iata asadar care este mesajul zilei pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi te-ai putea gasi intr-o pozitie precara. Te poti simti provocat si ca si cum ai inota impotriva curentului, ceea ce este desigur contraproductiv pentru tine. Nimic nu pare sa iasa asa cum vrei. Asta se intampla pentru ca esti stresat iar curentul acestei zile implica relaxare, iesiri, viata traita usor si placut. Ia o pauza de la ce te preocupa ca sa poti elibera stresul acumulat.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O scurta calatorie poate sa fie cel mai bun lucru pentru astazi. Inainte de a purcede la plan si la drum, fii totusi pregatit de eventuale schimbari in itinerar. Nu esti prea fericit cu ce era stabilit si poti decide sa o iei in directia pe care o simte inima ta, altfel te vei simti nefericit si greoi toata ziua. Cel mai bine este sa ai drept prioritate sa te simti bine si sa iti priasca ziua, iar pentru asta fa orice schimbari sunt necesare.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te poti dedica sa iti hranesti o inclinare spre spiritualitate pe care ai cam abandonat-o acum ceva vreme. Cu toate acestea, asta nu inseamna ca esti pe cale sa te calugaresti. Doar incerci sa te apropii mai mult de sufletul tau si de lumea ta interioara. Desi te vei ocupa de timp pentru tine in mod destul de expeditiv, tratamentul tau de suflet pentru tine insuti ii va lasa cu gura cascata pe cei ce te cunosc.

