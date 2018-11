Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 3 NOIEMBRIE 2018. Luna în Fecioară continuă să ne dea teme

Cand Luna este in Fecioara, cea mai mare satisfactie emotionala consta in a-i ajuta pe altii.

"Binecuvantati sunt cei care pot da fara sa tina minte si sa ia fara sa uite" – iata energia zilelor cu Luna in Fecioara !

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Fecioara:

Fa curatenie in dulapuri / gateste mancaruri sanatoase / incepe o dieta / du-te sa alergi sau sa mergi pe jos alert / organizeaza-ti mai eficient locuinta / fa curat la birou / bea multa apa / incepe un obicei pozitiv / da o mana de ajutor / pune-ti la punct mai bine talentele

Insa mai este un aspect astral de care sa tinem cont:

Venus si Chiron sunt ambii in miscare retrograda si sunt acum in aspect astral, trecand peste un teren familiar pentru cele doua astre. Este sansa ta sa faci la fel.

Intrebarea pe care sa ti-o pui astazi – vezi tu pe ce domeniu – este : Este cu adevarat ceea ce vrei ? Acum ai o sansa sa reconsideri. Nu trebuie sa te grabesti in deciziile tale. Doar incearca sa dai la o parte orice cuvertura pe care ai pus-o ca sa te minti si sa refuzi sa vezi ceea ce este. Azi e o zi buna sa verifici peste tot in viata ta ca sa descoperi daca traiesti cu adevarat in sinceritate.

Iata acum MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Fecioara in casa ta 6 arata ca Berbecul rareori isi face prieteni la munca. Berbecul este acolo ca sa isi faca treaba, nu prieteni. Tu ai o doza dubla de individualism care te tine departe de a-ti face usor conexiuni la locul de munca. Dupa ce proiectul este facut, tu pleci spre a face altceva. Asta nu inseamna ca arzi un pod pentru ca oricum nu iti facusei niciun pod (conexiune) semnificativa. Totusi, trebuie sa iti dezvolti conexiuni si este bine sa stii despre problemele lor si succesele lor asa cum si tu ai vrea ca altii sa stie de ale tale. Nu se stie niciodata cand ai nevoie sa suni o persoana pentru o favoare. Construieste azi, asadar, conexiuni umane.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta este una din acele perioade in care esti criticat cu usurinta de cei dragi, in special din domeniul iubirii si copiilor. Tine minte ca altii sunt atrasi sau nu de noi din cauza felului in care ii facem sa se simta. Gura ta prea critica uneori spre copii va fi activata azi de Luna in Fecioara. Ai grija si la tonul folosit spre partener. Evita sa sari cu exclamari in loc de intrebari. Adopta un ton mai iubitor cand Luna e in Fecioara. Un ton curios si bland face toata diferenta. Daca vei fi dur verbal, nu te astepta sa primesti cuvinte de miere.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Gemenii sunt un semn care misca si agita lucrurile. Cand un Geaman apare in peisaj, nimic dar absolut nimic nu ramane la fel. Nu are cum ! Gemenii vor misca barca doar ca sa schimbe situatia. Gemenii sunt marele comunicator al zodiacului. Aceasta Luna in Fecioara cuplata pe energia Gemenilor in casa 4 a este ceea ce face ca Gemenii sa fie foarte potriviti acum sa munceasca de acasa din mediul lor familiar. Ti se potriveste acest tip de munca pentru ca ai ocazia sa faci 2 lucruri in acelasi timp. Esti rapid si eficient sub aceasta Luna in Fecioara ceea ce inseamna ca vei avea si foarte multe de spus astazi despre orice.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.