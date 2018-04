Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 7 aprilie 2018. O zodie este invidiată pentru succesul său!

Contextul astral al zilei aduce influenta sa asupra fiecaruia, indiferent cum alege fiecare sa isi petreaca aceste zile libere : singur sau cu cei dragi, acasa sau plecat departe, cu gandul si starea de liniste sau cu gandul la munca sau la alte preocupari ce nu ii dau pace nici in zile de vacanta. Toate aceste aspecte ale personalitatii noastre sunt calauzite de energiile astrologice pentru ca suntem conectati cu planetele la fel cum suntem cu propriile celule din corp.

Mercur este inca retrograd pana pe 14 aprilie iar Luna se afla in acest weekend in Capricorn, dandu-ne o portie de energie speciala si atipica ce ne serveste fiecaruia in parte in functie de zodie. Saptamana care vine este la randul ei plina de noi miscari astrale cu rol important despre care vei afla din horoscopul saptamanal si cele zilnice.

Cum se anunta ziua de sambata in functie de zodia ta?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi ai putea sa porti costumul de om puternic si stralucitor. Daca observi ca oamenii se uita la tine cu respect sau au o atitudine reverentioasa, este pentru a intelege ca eforturile si munca ta sunt vazute si apreciate. Daca insa nu vezi asta, e bine sa te organizezi zilele viitoare pentru ca inca mai este munca de facut ce isi va arata roadele.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este bine sa te duci la radacina unei probleme dintre oameni pe care o vezi astazi, daca vrei sa mentii lucrurile in regula intre boi. Invata psihologia de baza a oamenilor, ce ii bucura si ce ii face fericiti. Toate actiunile si deciziile au un motiv si trebuie sa intelegi lantul ca sa ajungi la esenta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te asteapta o zi foarte productiva si plina de satisfactii. Impreuna cu rutina zilnica, te vei concentra si la treburile gospodaresti. Te incearca un sentiment de a dori sa ai pe cineva pentru care sa simti ca este al tau: copil, sot, animal de companie. Poate asta te face sa te gandesti la casatorie sau la alta forma de parteneriat. Vorbeste ce ai in minte ca sa te clarifici.

