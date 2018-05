Horoscop zilnic VINERI 1 IUNIE 2018. Hello summer vibe! Cum eşti în prima zi de vară?

Marturisesc, eu cea care va scriu aceste materiale, dupa ce Uranus a intrat in Taur, am facut un accident de masina destul de neplacut care m-a scos din circuit o vreme, insa a trecut cu bine totul si m-a facut sa imi schimb anumite conceptii la care chiar tineam. Universul mi-a aratat prin acea aparent nefericita intamplare ceva ce trebuia sa vad si sa invat, dar si ca ma sustine si ca intalnesc oameni foarte in regula peste tot. Deci va vorbesc in cunostinta de cauza dupa ce am analizat ce se intampla cu energiile astrale ale perioadei.

Energia astrala a acestei zile este in continuare dominata tot de energia Lunii pline in Sagetator de marti si de intrarea lui Mercur in Gemeni.

Luna plina din Sagetator isi manifesta influenta cel putin inca o saptamana si ne ghideaza sa gandim la scara mai mare, tinand cont de o imagine de ansamblu si sa incepem sa ne concentram pe ce avem de updatat in vietile noastre.

Mercur planeta asociata cu comunicarea, vorbirea si gandirea a fost ocupat ca o albina in aceasta luna. El a schimbat semnul de trei ori! Lucrurile se intampla asa de repede incat ajungi nici sa nu ai suficient timp ca sa realizezi ce se intampla.

Stai sa vezi cand Mercur va intra retrograd in luna iulie. Abia atunci vei avea o vedere clara si retrospectiva a tot ce a fost in luna mai!

Totul se intampla cu un motiv. Exista o vointa divina in tot. Luna plina dar si acest nou tranzit al lui Mercur ne arata exact motivul din viata fiecaruia pentru care traim ce traim acum.

Bun venit, luna iunie!

Iata horoscopul zilei de VINERI 1 iunie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti simti ca si cum mergi pe carbuni incinsi astazi. Cineva ti-a aruncat o minge si tu trebuie sa iti dai seama ce sa faci cu ea. Foloseste-ti mersul elegant ca sa iti feresti picioarele din a calca intr-o capcana in timp ce iti exersezi mintea cum sa gandesti urmatoarea ta miscare. Nu fii prea incapatanat altfel nu vei ajunge nicaieri. Cheia este sa ramai flexibil si sa mergi cu valul atunci cand apar evenimente neasteptate.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Emotiile tale se vor simti stabile astazi, desi poate fi un element neasteptat care incearca sa se bage in ecuatie. Fii atent ca oamenii vor fi ceva mai volatili astazi. Desi situatia poate fi calma si relaxata un minut, ea are potentialul sa devina exploziva in minutul urmator. Incearca sa ramai centrat toata ziua ca sa nu fii destabilizat de emotiile haotice ale altora.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exploreaza-ti partea din tine inovativa dar irationala azi. Emotiile pot actiona impotriva acestui principiu, dar in loc sa le lasi sa fie impotriva progresului tau, foloseste aceasta energie ca sa iti sustii actiunile. Foloseste-te de noua tehnologie si de noile gadgeturi disponibile. Resurse incredibile stau la degetele tale. Nu te teme sa le folosesti puterea in avantajul tau.

