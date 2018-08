Horoscop zilnic VINERI 10 AUGUST 2018. O zi până la ultima eclipsă a verii. Atenţie la relaţiile de iubire azi!

Maine are loc ultima eclipsa a sezonului, eclipsa partiala de Soare in Leu si totodata Luna noua in Leu, pe fondul a 7 astre retrograde in acest moment. Intregul Univers pregateste atmosfera sa fim ajutati sa mergem mai departe diferit, alti oameni, alte relatii daca este cazul, alte conjuncturi daca cele prezente nu sunt ceea ce iti aduce bucurie.

Astazi Venus care e in Balanta de la inceputul saptamanii este in cuadratura cu Saturn si iubirea nu mai pare sa te entuziasmeze acum. Pare plicticoasa, rutinata sau te deprima ceva in iubirea ta. Nu conteaza, este ceva extrem de trecator.

Nu ramane in negativitate.

Atunci cand Venus se intalneste cu Saturn in aceasta conjunctura astrala, iubirea nu este grandioasa ci conditionala. "Iti dau asta daca tu imi dai aia .." iar partenerii isi numara banutii. Sa spunem ca iubirea neconditionata ia o zi de pauza acum, deci concentreaza-te acum pe aspectele ce tin de comiterea pe termen lung din punct de vedere practic, pe responsabilitatile financiare si pe orice aspect de natura practica legata de relatia de iubire.

Fii realist cu privire la banii tai ca sa simti ca detii controlul situatiei tale in aceasta relatie. Considera aceasta zi pentru pragmatism in iubire. Luna este in Leu, maine va fi Noua, eclipsand partial Soarele deci daca nu iti place unde esti acum, aceasta eclipsa solara partiala in Leu iti va pune un munte de energie la dispozitie ca sa schimbi lucrurile in favoarea ta, pentru un mai bine. Nu te limita mai mult decat ai facut-o pana acum.

Iata horoscopul zilei de VINERI 10 AUGUST 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un grup din care faci parte poate fi destramat temporar din cauza unor certuri dintre membrii sai. Este bine sa stai departe de asemenea conflicte. Un prieten poate avea probleme si vine la tine pentru sfat si ajutor. Sa nu fii frustrat din pricina slabiciunii sale. Chiar daca ziua iti pare frustranta, cel mai util iti e sa te concentrezi pe proiectele tale. Maine va fi totul mult mai bine.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele schimbari de acasa pot cauza o stare temporara de frustrare si tensiuni intre membrii familiei. Poate ca te muti sau renovezi sau incerci o curatenie mai detaliata si toata lumea incurca pe toata lumea. Incearca sa iti faci treaba cat mai repede posibil. Dupa aceea, starea de spirit se potoleste si totul va fi bine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O comunicare defectuoasa cu cineva de departe poate duce la zburlirea egourilor, emotii crescute sau apeluri telefonice furioase. Este bine sa nu te lasi implicat in certuri. Incearca sa clarifici totul. Anumite schimbari in cartier pot cauza probleme de trafic, deci pregateste-te pentru strazi blocate si aglomeratie. Mergi pe jos, iti curata mintea si ajungi si mai repede unde ai treaba.

