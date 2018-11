Horoscop zilnic VINERI 2 NOIEMBRIE 2018. Prima zi cu Luna în Fecioară

Da, Fecioara face planuri si ai face bine sa te tii de planificarile ei si ale tale ! Asa se cam intampla lucrurile cu Luna in Fecioara si asa va fi tot weekendul chiar daca tot ce ai dori ar fi numai distractie.

Fecioara adora sa puna lucrurile in ordine si la punct peste tot, chiar si pentru o distractie pe cineste, deci incearca sa traiesti in ritmul ei. Fii si tu o fata buna sau un baiat bun sub Luna in Fecioara!

Sub Fecioara, cuvintele mari conteaza prea putin iar actiunile mici conteaza mult!

Fa-ti un plan bun si tine-te de el. Bifeaza tot ce ai pe lista. Vezi pe cine poti ajuta si cu ce. Acest tip de zi este astazi...

Iata acum MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta poate sa ia o turnura pozitiva neasteptata, una pe care o vei primi cu bratele deschise. Dar incearca sa nu lasi entuziasmul sa te impinga spre miscari pripite si decizii negandite suficient, altfel vei ajunge sa traiesti exact opusul fata de ceea ce vrei. Ar fi pacat sa piezi totul printre degete, deci gandeste inainte sa actionezi.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti intr-o dispozitie revolutionara astazi si asta te ajuta sa faci anumite schimbari dupa care tanjesti si care te vor debloca, in sfarsit, facandu-te sa mergi inainte cu viata ta si primind satisfactie pe care o cauti. Acum indraznesti sa te descotorosesti de orice nu iti mai place, fara sa te temi de nimic. La final, asigura-te ca iti poti justifica deciziile.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu te teme sa te duci dupa acele lucruri care stii bine ca te fac fericit si nu te multumi cu nimic mai putin decat dorinta inimii tale. Chiar meriti asta ! Contextul planetar de azi ar trebui sa te afecteze pozitiv si sa iti dea impulsul necesar pentru a face schimbari, fie ele foarte mici sau foarte mari.

