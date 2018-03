Horoscop zilnic VINERI 23 martie 2018. Ce îţi aduce ziua în funcţie de zodie

In timpul sezonului Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne mai serveste deloc. Este un moment in care este in puterea noastra sa renuntam cu eleganta si acceptare la ce e vechi si sa cream ceea ce vrem sa manifestam in lume.

Poti citi aici: A inceput zodia Berbecului! Ce inseamna pentru zodia ta? 5 moduri sa profiti de zodia Berbecului pentru binele tau.

Ce aduce acest echinoctiu de primavara fiecarui semn zodiacal ? Citeste aici.

Iata horoscopul zilei.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Farmecul tau natural si bunele maniere ti-au adus relatii bune atat cu colegii cat si cu superiorii si astazi vei beneficia de acelasi lucru. Autoritatile par intimidante dar tu ramai agatat de increderea ta de sine. Munca sustinuta si dedicatia iti vor aduce noi beneficii. Ca atare, este posibil sa auzi numai oferte bune venind spre tine de la cei ce te apreciaza.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te poti gandi destul de mult la munca la propriile tale proiecte. Ele pot implica studii pe diverse zone artistice cu care rezonezi. Este posibil sa te gandesti la moduri inovative ca sa castigi un ban in plus. Toate semnele indica ca orice antreprenoriat incepi sau continui astazi va reusi, asa ca mergi inainte. Cu toate acestea, este important sa te gandesti bine si in detaliu la plan si proiect inainte sa vorbesti despre el cu altii.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Investitiile pe termen lung, in special in imobiliare, dau roade astazi. Daca te-ai gandit sa cumperi sau sa vinzi o casa, acum este momentul sa faci un nou pas. Toate semnele indica ca rabdarea ta de pana acum a fost de bun augur deci cel putin unul din obiectivele tale pe termen lung iti vor aduce succes. Deasemenea, daca te-ai gandit sa investesti bani in casa ta, cum ar fi sa redecorezi sau sa construiesti ceva in plus, incepe sa planifici orice modificare astazi.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Vehicularea ideilor cu colegii astazi poate duce la planificarea unor evenimente sociale si aducerea impreuna a unor oameni importanti care sa coopereze la proiecte ambitioase. Vei putea participa la mai multe intalniri sau sa petreci timp destul de mult la telefon. Mintea ta este orientata spre munca si afaceri astazi, deci vei functiona foarte eficient. Cu toate acestea, aminteste-ti de bunele relatii intretinute prin gesturi simple dar importante. Exprima-ti un interes politicos fata de cei din jurul tau chiar daca nu simti sa faci asta.

