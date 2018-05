Horoscop zilnic VINERI 25 mai 2018. Cine are mult noroc azi?

Trigonul Jupiter (aflat in Scorpion) cu Neptun (aflat in Pesti) este unul minunat

Si desi nu va aduce schimbari majore in viata ta (nici nu avem nevoie de mai multe schimbari, acum ca Uranus ne zguduie vietile...) te va face sa te simti mult mai usor la suflet si mai in contact cu natura ta spirituala. Acest aspect te face optimist, generos si credincios. Esti intr-o calatorie spirituala in aceasta viata ca sa intelegi ca esti una cu divinitatea din care provii. Religia si rugaciunile te pot interesa mai mult dar mai degraba este vorba de o iluminare spirituala. Tranzitul este in totalitate despre credinta – iti reaminteste ca orice visezi, ESTE posibil de realizat.

Iti va fi mai dificil sa ii ignori pe cei saraci, bolnavi sau nevoiasi acum. Vei simti cata satisfactie simti atunci cand ii ajuti pe altii in mod total altruist, fara nimic in schimb. Natura ta caritabila se poate extinde si spre lumea animalelor sau in aspecte de ocrotirea mediului.

Trigonul Mercur (in Taur) si Pluto (in Capricorn) este ideal ca sa cerem favoruri si sa convingem oamenii intr-un aspect anume

Creierul tau devine foarte puternic sub influenta acestui aspect astral si iti da puterea de a penetra oamenii la nivel mental. Asta poate fi aplicat in munca de vanzari, in dezbateri, negocieri, tocmeli sau cumparaturi majore tip case sau masini. Asa cum tu poti avea o profunda influenta asupra altora, poti intalni si tu persoane care sa te impacteze profund si introduca in ideile sau planurile sale, sau poate fi vorba de inceputul unei prietenii karmice sau parteneriat de succes.

Iata Horoscopul de weekend 25-27 mai. Luna aproape plina in Balanta si in Scorpion amesteca totul!

Iata horoscopul zilei de VINERI 25 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca esti in cautarea unui job nou sau a unei oportunitati, astazi sunt mari sanse sa le gasesti. Norocos – iata cuvantul care concluzioneaza ziua. Te vei simti increzator cu siguranta. Vei fi in stare sa rezolvi probleme mici sau mari cu usurinta si practicalitate. Nu inseamna si asta noroc?

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti plin de vitalitate astazi. Cu alte cuvinte, te vei simti excelent despre tine insuti ! iti este mai putin teama sa cunosti oameni si ai mai putine dubii despre orice, inclusiv despre tine. Va fi o zi excelenta pentru a munci mai putin si a te gandi mai mult la ce te face sa te simti asa de bine. In acest fel, poti recrea acest sentiment mai des.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca ai uitat saltul financiar din ultimul timp sub forma unor venituri suplimentare sau recompense. Ziua de azi te va face sa realizezi ca mai multa disciplina si munca sunt necesare daca vrei sa continui sa prosperi. Nu este nevoie de anxietate, dar este o zi buna sa te gandesti la strategia pentru viitor, una aerista dar sigura.

