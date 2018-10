Horoscop zilnic VINERI 26 OCTOMBRIE 2018. Iubeşti sau te războieşti? Soarele şi Venus ne fac războinici în relaţii!

Scorpionului nu ii plac prizonierii, cu atat mai mult intr-o relatie, pentru ca este un semn care nu face compromisuri.

Atunci cand Soarele si Venus se intalnesc in conjunctie, planeta iubirii isi pierde toate gratiile, fie ele accesorii sau instrumente de seductie, pentru ca sunt arse de lumina brilianta a Soarelui. Iar Venus apare nu ca un iubit sau iubita ci ca un razboinic sau razboinica cu dragonii alaturi ! Soarele-Venus te pun pe o cale de razboi. Acum esti total dispus sa iti transformi viata si sa te apropii mai mult de felia ta de fericire.

Asteapta-te la conversatii cel putin interesante dar si vindecatoare.

Acestea devin si mai incitante pe seara, atunci cand Luna se muta in Gemeni pentru tot weekendul. Seara devine perfecta pentru a mai amesteca putin lucrurile, sa si socializezi, sa te si distrezi, sa te si relaxezi si eliberezi de tensiuni. Ai vazut vreun chip interesant la orizont

Iata asadar care este mesajul zilei pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se prea poate sa ai o stare de dezinteers si de indecizie in cursul diminetii. Desi poti porni ziua pe o energie mai scazuta, creativitatea ta si resursele bogate se vor ridica pe masura ce ziua progreseaza. Felul in care te achiti de tot astazi te face sa te simti mandru de tine si sa ai satisfactie de sine. Mai tarziu in zi, da-ti placerea de a te duce la cumparaturi. Te asteapta o piesa de vestimentatie in care sa te simti cu adevarat special.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi ocupata pentru tine, pentru ca lookul locuintei poate necesita o schimbare. Dar cu adevarat are prea putin de-a face cu faptul ca ar fi chiar o nevoie cat cu placerea ta de a-ti impresiona cunostinte si prieteni ce pot veni in vizita. O renovare este posibila mai mult in interiorul casei, mai mult ca rezultatul sa fie in acord cu starea ta mentala. O seara romantica cu persoana inimii tale intr-un mediu pe placul vostru iti este recomandata.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi in care esti deosebit de preocupat sa mentii un balanta bine echilibrata intre viata ta profesionala si cea personala. Munca iti va fi interesanta si plina de stimuli placuti, in timp ce clipele alaturi de familie si prieteni iti vor aduce place si alinarea stresului de peste zi. Bravo tie!

