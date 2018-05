Horoscop zilnic VINERI 4 mai 2018. Începe weekendul cu Luna in Capricorn, alte situaţii noi vin!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru VINERI 4 mai 2018, zi in care suntem pe de-o parte inca sub puternica influenta a energiei Lunii pline in Scorpion ce a fost acum 3 zile si care inca vine sa tulbure sau reaseze situatii de viata dar intram si sub auspiciile zilelor de weekend ce se deschid cu ziua de Vineri si in care Luna este in descrestere de luminozitate si sta aproape 3 zile in Capricorn.