HOROSCOP: Zodiile cu noroc chior

Taur

Cei din Taur sunt nascuti in zodia castigurilor de orice fel. Muncite si nemuncite. In special banii sunt cei care apar de nicaieri, astfel ca isi pot permite sa duca o viata indestulata. Sunt abili, astfel incat sunt in stare sa gaseasca mereu noi si noi resurse. La fel de bine stau si in amor. Au nevoie doar de putina rabdare pana sa obtina ceea ce vor, insa intotdeauna alegerea pe care o fac va fi una potrivita si de durata.

Leu

Nativul Leu are un obiectiv major in viata: sa fie cel dintai! Iar sansa ii surade intotdeauna, caci va gasi calea pentru a ajunge in top in orice domeniu ar activa. Ba chiar nici nu trebuie sa faca mare lucru pentru asta. Este ambitios si nu lasa nicio sansa sa ii scape. In materie de amor se poate spune ca este un rasfatat al lui Cupidon. Are noroc in dragoste cu carul, astfel ca va gasi un partener potrivit exigentelor sale care.

