HOROSCOPUL aduce Mercur Retrogad, începe o perioadă de coşmar. Cele mai ghinioniste zodii

HOROSCOP GEMENI - Mercur retrograd te afecteaza mai mult decat pe orice alta zodie. Pregateste-te sa primesti din nou in viata ta iubiri pierdute, cu care nu ai incheiat in relatii bune. A venit momentul sa evaluezi din nou toate parteneriatele din viata ta, din toate domeniile. Nu lua decizii pripite, incearca sa gandesti totul foarte bine.

HOROSCOP FECIOARA - Pregateste-te pentru o perioada plina de probleme si de tristete. Vor aparea certuri si probleme in familie si vor reveni in actualitate probleme din trecut, pe care le credeai incheiate. Nu spune lucruri pe care le-ai putea regreta mai tarziu. Reorganizeaza-ti spatiul in care locuiesti pentru a schimba atmosfera din casa. Te-ar putea ajuta sa treci peste aceasta perioada incarcata cu energii negative.