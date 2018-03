Horoscopul banilor: care sunt zodiile care au lipici la bani, îi atrag ca un magnet

Partea financiara este interesanta pentru multi oameni si horoscopul banilor iti poate dezvalui din punct de vedere astral daca vei castiga bani usor sau daca, dimpotriva, o sa te lupti tot timpul sa supravietuiesti financiar.

Horoscopul banilor: cele mai bogate zodii: zodia Leu

Persoanele nascute in zodia Leu sunt primii intr-un top al miliardarilor lumii. Horoscopul banilor spune ca nativii din Leu sunt persoane ambitioase, atrase de putere, dar vanitatea leului ii face sa fie atrasi si de faima. Pentru ca le place sa fie admirati si din punct de vedere financiar, Leii fac tot posibilul sa fie in top. Horoscopul banilor pentru zodia Leu remarca faptul ca multi dintre cei mai bogati oameni din lume sunt in zodia Leu. Fondatorul Oracle, Larry Ellison (70 miliarde dolari) este un nume cunoscut de miliardari in zodiac Leu.

Horoscopul banilor: cele mai bogate zodii: zodia Varsator si zodia Balanta

Horoscopul banilor pune pe lista celor mai bogati oameni din lume doua zodii de aer: Varsatorii si Balantele. Atat persoanele nascute in Varsator cat si nativii din Balanta reusesc sa atraga banii ca un magnet. Horoscopul banilor spune ca nativii acestor zodii reusesc sa aiba succes pe plan financiar prin creativitate si ambitie.