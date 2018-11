Horoscopul iernii 2018-2019. Prin ce vor trece zodiile în decembrie, ianuarie şi februarie

BERBEC 21.03 – 20.04

In decembrie te eliberezi de mai multe complicatii care ti-au dat batai de cap in ultimele luni, inclusiv o poveste urata cu ispite si ganduri de abandon.

In ianuarie este inutil sa astepti sa ti se ofere atentie sau afectiune, nu mai esti la primire. In februarie se anunta schimbari in cercul de prieteni si ceva mai multa actiune in cuplu.

Prima luna de iarna nu-ti aduce mult asteptata relaxare, ci mai multa munca si presiune in crestere de la o zi la alta. Ianuarie vine cu un alt val de schimbari, de data aceasta la nivelul sefilor sau al orientarii acestora. Februarie poate aduce un volum de munca mai mic sau sarcini de serviciu mai simple.

TAUR 21.04 – 21.05

La finalul lunii decembrie, un eveniment astral important va veni in sprijinul relatiilor tale, in special cea de cuplu, eliberandu-te de presiunea pe care o suporti de cativa ani.

Pana atunci insa, va trebui sa te confrunti cu o alta schimbare, care predispune la zgarcenie afectiva, banuieli nefondate si critica exagerata. In ianuarie si februarie se accentueaza aceste tendinte.

Luna decembrie aduce, surprinzator, un impuls pe plan profesional, cu noi motivatii si cu asocieri mai putin obisnuite.

In ianuarie vei afla daca propunerile primite la finalul anului sunt reale sau au in spate doar un entuziasm de moment. Februarie este o luna ceva mai complicata, in care va trebui sa-ti conservi energia, nu s-o risipesti.

GEMENI 22.05 – 21.06

Este posibil sa apara noi complicatii, incepand cu luna decembrie, din cauza membrilor familiei.

Relatiile de cuplu intra intr-o perioada lunga de testare, la capatul careia vor fi mai solide sau se vor destrama. Ianuarie aduce chef de duca si sansa de a intalni persoane speciale in calatorii. Februarie vine cu noutati in acest domeniu, dar si cu suspiciuni care pot impiedica evolutia unei relatii.

In ultima luna din acest an se incheie o lunga perioada de incercari. Ianuarie si februarie vin cu mai multe contacte, iar unele dintre acestea se vor dovedi foarte utile.

RAC 22.06 – 22.07

In ultima luna din acest an se incheie un tranzit lung si dificil, care te-a pus serios la incercare si a dus la numeroase modificari in relatiile tale.

Ianuarie va intari aceasta tendinta si te va ajuta sa-ti revii, sa clarifici tot ce a ramas in ceata in acest domeniu. In februarie vei fi mult mai senin(a) si mai dispus(a) sa te implici intr-o relatie stabila.

Incepe o serie destul de lunga de teste, in primul rand de rezistenta, chiar acum, la final de an. In februarie, situatia devine si mai aglomerata, munca de zi cu zi fiind mai solicitanta ca oricand. Vei culege si roadele acestor eforturi, nu peste mult timp.

LEU 23.07 – 22.08

In decembrie incepe o noua etapa din viata ta sentimentala, una destul de lunga, in care se vor produce o serie de schimbari importante.

Vei acorda mai multa importanta sentimentelor, sufletului, iar deciziile pe care le vei lua vor tine cont de aceste noutati. In primele luni ale anului vei vedea mai exact cum arata aceste noi tendinte si ce este necesar sa faci.

Munca de zi cu zi va fi mai placuta in decembrie si in ianuarie, iar in februarie vor incepe sa apara si unele roade, mai mult indirecte, prin beneficiile pe care unul dintre parteneri le va imparti cu tine.

Te afli intr-o perioada buna pentru studii si specializari suplimentare, inclusiv la mare distanta de casa sau in asociere cu persoane care au ajuns deja la performanta in domeniul ales.

