Horoscopul lunii Noiembrie. Vezi ce ţi-au pregătit astrele

BERBEC - Interactiunile cu cei din jur incep sa se intensifice. Incepi sa simti energii pe fiecare nivel: psihologic, filosofic, intelectual, financiar si sexual. Dupa 11 noiembrie vei primi o portie o noua de energie. Va trebui sa iti dai seama ce iti doresti cu adevarat de la viata.

TAUR - Incepe o perioada plina de romantism pentru tine, care isi are punctul culminant dupa data de 11 noiembrie. In mod normal esti pasnic, insa ai putea intra in cateva conflicte in a doua jumatate a lunii.

GEMENI - Este adaptabila, versatila si aventuroasa, asa ca nu iti va fi teama sa iti invingi trecutul in aceasta luna. A venit momentul sa iti transformi radicat viata. Ai grija insa la sanatate, mananca sanatos, dormi suficient si fa sport.

RAC - Pentru tine incepe o luna in care iti vei asuma responsabilitatea pentru toate lucrurile care au loc in viata ta. Dupa 8 noiembrie vei avea ocazia sa te reconectezi cu persoane pe care le credeai pierdute. Vei primi o doza puternica de incredere in propria persoana.

LEU - Aceasta este o luna perfecta pentru a reflecta la tot ce se intampla in viata ta. A venit momentul sa te relaxezi si sa te bucuri de tot ce te inconjoara. Daca esti intr-o relatie, aceasta va deveni si mai buna. Daca esti singura, vei intalni o persoana care iti va placea foarte mult. Esti curajoasa si neinfricata in noiembrie.

FECIOARA - Esti concentrata, determinata, optimista si exuberanta in luna noiembrie. Bucuria se mentine pana pe 20 decembrie. Relaxeaza-te, nu mai analiza atat de mult lucrurile si bucura-te de fiecare clipa pe care o traiesti. Vei invata sa comunici mult mai eficient.

BALANTA - Este o luna benefica pentru tine pe toate planurile. Evoluezi mai mult ca niciodata si primesti banii pe care ii meriti. Atragi oamenii in jurul tau ca un magnet. Acestia te vor ajuta sa iti indeplinesti toate dorintele.

SCORPION - Este o luna a renasterii, vindecarii, regenerarii , pe care o vei trai a intenstitate maxima. Ai un inger pazitor care se afla mereu langa tine. Faci totul cu pasiune si te concentrezi mai mult asupra sentimentelor tale.

SAGETATOR - Este o luna in care iti vei descoperi adevaratul potential. Va incepe o perioada buna pentru comunicare. Ai nevoie de o directie in viata, insa vei gasi raspunsurile mai repede decat iti imaginezi.

CAPRICORN - De obicei stii exact ce ai de facut, in luna noiembrie va fi o perioada destul de confuza pentru tine. Analizeaza bine toate relatiile pe care le ai, atat personale, cat si profesionale. A venit momentul sa iti setezi limite si sa ceri ceea ce ti se cuvinte. Fii pregatita sa fii dezamagita de cei din jur.

VARSATOR - Simti ca te trezesti dupa un somn lung. Este un moment magic pentru cariera ta. Vei primi o misiunea speciala dupa 11 noiembrie. A venit momentul sa iti exprimi originalitatea si inventivitatea.

PESTI - Esti dezorientata si nu reusesti sa iti dai seama ce iti doresti cu adevarat. Intri intr-o etapa creativa care te va ajuta sa te redescoperi. Reinventeaza-te si incearca sa o iei de la capat.

Sursa: girly.ro.