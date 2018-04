Horoscopul păcătoşilor. Cele 3 zodii care o comit grav de Paşte

Berbec



Esti atat de impulsiva incat nu te vei putea abtine sa nu declansezi un mega-scandal chiar in ziua de Paste, atunci cand e toata lumea adunata in jurul mesei. Scanteia va fi o simpla vorba spusa de cineva, dar pe care tu o interpretezi in stilul propriu, o iei foarte personal si atunci rabufnesti. Vei rani cu cuvintele pe care le rostesti tocmai acei oameni la care tii cel mai mult. Ti se recomanda mult calm si rabdare.

Sagetator



Ai o energie sexuala uriasa, care s-a acumulat in ultima perioada si care sta sa explodeze pur si simplu. Chiar daca in mod obisnuit ai un mare respect pentru sarbatoarea pascala, de aceasta data pare ca vei uita de cele sfinte si vei porni intr-o aventura care sa iti mai domoleasca putin poftele trupesti. Nu ai niciun fel de remuscare cata vreme tu te simti bine. Cel putin stii ca nu vei incurca pe nimeni cu prezenta ta.



Varsator



Zilele acestea gandurile tale sunt in alta parte, nu acasa, nu la partenerul de viata. Iti doresti pe altcineva si vei face tot posibilul sa te intalnesti cu acea persoana. Pentru asta vei minti destul de urat, iar in sufletul celui care iti e alaturi se va sadi samanta indoielii. Nu prea iti pasa ca ranesti, ca provoci durere cu infidelitatea ta. Zilele acestea iti doresti doar sa te simti tu bine si nu te intereseaza de nimeni altcineva.