Horoscopul relaţiilor săptămâna 19-25 martie 2018. Surprize, separări sau noroc, în funcţie de zodie

In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului.

Relatiile cu ceilalti oameni din jurul nostru sunt influentate de configuratiile astrale si prin fiecare in parte ne confruntam cu emotiile si cu lectiile noastre de viata, prin ei ne ies la iveala ranile si tot prin ei evoluam.

Horoscopul RELATIILOR. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana aceasta vei primi informatii utile si interesante de la oameni pe care nu ii stii personal. Vei putea invata lucruri noi, chiar si prin barfe sau comentarii.

Vei avea o invitatie de la un prieten sau cineva este interesat de tine, ceea ce iti va parea ciudat.

Intalnirile saptamanii nu vor fi toate cu oameni calitativi si inteligenti. Vei avea contacte cu insi ce cauta beneficii de la tine sau te manipuleaza pentru beneficiile lor.

Conflictele de acasa pot fi foarte emotionale si dureroase. Ar fi bine sa cauti moduri sensibile de rezolvare a problemelor fara schimb de insulte si acuzatii.

Surprizele vin acum printr-un bebelus sau copil mic.

Saptamana este benefica si productiva pentru barbatii trecuti de 35 ani care pot avea si o calatorie in afara localitatii in care traiesc.

Horoscopul RELATIILOR. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Saptamana aceasta, una din angajamentele de baza au legatura cu rude sau membri de familie. Poti experimenta evenimente dificile emotional.

In general, acum ai de trait cu aspecte din trecutul tau, te fi implicat in lucruri deja incepute si nimic nou nu apare pana nu te eliberezi de trecut.

Este posibil sa gasesti un mod de a recupera o pierdere, un obiect stricat sau un echipament.

Vor fi evenimente interesante la munca, dar ele tin mai mult de viata profesionala a unor colegi decat de a ta.

Acum e posibil sa discuti cu prietenii idei de afaceri suplimentare actualului job, dar deocamdata sunt doar vorbe si nu actiuni.

Barbatii tineri se pot astepta la povesti de amor pline de pasiune.

Horoscopul RELATIILOR. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Saptamana aceasta te pot astepta schimbari majore si decizii neasteptate.

La un moment poti simti ca pierzi controlul propriei vieti, la altul un noroc sau veste neasteptata te face sa te ridici.

Tensiunea este mai mare pentru ca nu ai certitudini in nimeni si nimic.

Poti avea mai multe momente de tristete, iti va fi mai greu sa rezolvi problemele pentru ca nu ai destula energie sau motivatie. Putini oameni iti inteleg trairile.

Femeile trecute de 35 ani se pot bucura de o veste ce implica o decizie rapida.

Saptamana poate fi unica si plina de sansa pentru femeile tinere care primesc o sansa mare sau un semn al unei realizari viitoare sau succes mult dorit.

