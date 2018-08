Horoscopul special al toamnei: 9 zodii scapă de GHINION. Urmează un val de energie pozitivă, întorc fericirea cu lopata

Fecioara

Nativii acestei zodii nu s-au asteptat sa primeasca asa veste, dar mai bine mai tarziu decat niciodata. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa ajunga departe cu ajutorul familiei si a prietenilor. Aceasta zodie are multe calitati care il ajuta tot timpul. Este dotat cu multa creativitate, nu se lasa pana nu-si indeplineste toate visele si atrage numai forte pozitive.

Scorpion

Nativii acestei zodii au depus mult efort la serviciu, dar nimeni nu ii observa munca, dar o sa se observe la un moment dat. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat nu o sa mai trebuiasca sa munceasca asa de mult deoarece Planeta succesului, Luna, o sa fie tot timpul langa el si o sa-l ajute cand intampina o problema. Aceasta zodie este serioasa si muncitoare, dar mai are momente cand lenea intra in corpul lui si nu mai doreste sa munceasca.

Berbec

Nativii acestei zodii nu au avut parte de multe prietenii in trecut, dar asta nu inseamna ca o sa fie la fel si in viitor. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa aiba asa de multi prieteni ca nu o sa le mai poata retine numele. Aceasta zodie este timida si glumeata.

Pesti

Nativii acestei zodii au stat mai mult timp cu familia si nu s-au gandit la ei, dar asta o sa se schimbe curand. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa reuseasca sa-si indeplineasca un vis si acela este sa-si intalneasca marea dragoste. Aceasta zodie este iubitoare si tandra, dar momentele cand tristetea ii umbla prin fiecare particica a corpului nu se opresc.

Sagetator

Nativii acestei zodii au dorit sa-si uimeasca partenerul de viata si aceasta dorinta o sa i se indeplineasca. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa depaseasca fiecare stare negativa si o sa ii arate sufletului pereche dragostea ce i-o poarta. Aceasta zodie are tot timpul gandurile pozitive cu el si ii place sa vada numai zambete pe fetele oamenilor.

Taur

Nativii acestei zodii nu au crezut niciodata ca o sa ajunga pana in acest moment, dar timpul trece repede si nu ne dam seama de asta. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa apara un nou membru al familiei care o sa le schimbe viata total. Aceasta zodie stie cum sa castige increderea unei persoane si viseaza tot timpul cu ochii deschisi.

Gemeni

Nativii acestei zodii au stat mult si s-au gandit la actiunilor lor si la decizii. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa-si repare fiecare greseala si Universul o sa-i rasplateasca pentru asta. Aceasta zodie are un suflet mare si nu ii place sa ii raneasca pe ceilalti.

Balanta

Nativii acestei zodii au facut o pauza si au zis sa se concentreze asupra lor, dar nu o sa le reuseasca mult timp. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa ajunga o persoana care nu o sa mai aiba timp pentru ea dar o sa reuseasca sa salveze multe vieti. Aceasta zodie gandeste pozitiv si nu o poti opri sa-si indeplineasca visele deoarece are o putere extraordinara de convingere.

Varsator

Nativii acestei zodii au primit multe semne de la Univers dar acesta nu le-a bagat in seama si spiritele o sa il ajute sa observe cate greseli face. Astrologii ne-au informat despre aceastra zodie si ne-a spus ca in viitorul apropiat o sa ajunga pe un nou drum care nu o sa mai fie asa de periculos si o sa ajunga departe. Aceasta zodie nu stie sa asculte si face de capul ei, dar face toate astea pentru binele celorlalti.