Horoscopul zilei de 27 aprilie. O zi de vineri cu multe provocări pentru zodii

Horoscop Berbec

Sarbatoreste aventura in care ai pornit, bucura-te de fiecare nou episod din filmul de actiune in care esti chiar protagonist, Nu esti spectator la ce se petrece, ci chiar tu esti implicat in aceasta poveste si astepti, cu un copil curios, sa descoperi pe parcurs.

Abia astepti sa vezi ce urmeaza, ce se va intampla maine, spre ce te indrepti, iar aceasta curiozitate te ajuta sa mentii ritmul alert, tonusul pozitiv si dorinta vie de a merge mai departe. Nu te teme de nimic, ci fii sigur ca scenaristul esti chiar tu, deci, evident, poti sa-ti brodezi povestea asa cum ti-ar placea tu sa continue.

Horoscop Taur

La vorbe bune ti se raspunde cu rautati, la laude si complimente – cu critici si judecati severe, deci nu mai intelegi nimic. De ce se poarta unii cu tine asa, e un mare mister, pentru ca nu ai nimic cu nimeni, dar ceilalti parca vor cu orice pret sa te raneasca.

Cel mai dureros e sa vezi ca exact cei la care tii cel mai mult ti se opun cu vehementa, dar tocmai pentru ca va leaga prea multe, le vei trece cu vederea lipsa de maniere, de diplomatie si de intelepciune si tot tu ii vei ierta. Dar pe inima ta cine o linisteste?

Horoscop Gemeni

Profita de o zi mai lejera pentru a-ti pregati strategia pe termen lung cu privire la bugetul familiei, la afacerile proprii, la viitoarele tale investitii, pentru ca ceea ce decizi acum va avea efecte promitatoare in perioada urmatoare. Nimeni nu te intrece cand vine vorba de stabilirea unei strategii financiare, ca atare pune-ti mintea la contributie pentru a descoperi incotro sa vaslesti pentru un venit mai sigur, pentru un profit mai consistent, pentru o viata mai buna.

Un prim pas spre bunastare e adoptarea unei atitudini pozitive de viata, pentru ca daca iei in brate doar termeni ca sarac, lipsuri, datorii, fii sigur ca numai acestea se vor tine scai de tine!

Horoscop Rac

Nu-ti ies toate planurile asa cum ai dorit, ci te trezesti cu o surpriza neplacuta. Apare o situatie neprevazuta care modifica tot ce ai fi planificat pentru azi, ca atare nu te bucura inca pe deplin ca lucrurile mergeau bine, pentru ca inca se mai pot ivi situatii care dau peste cap totul si iti strica buna dispozitie.

Poate sanatatea e cea care iti pregateste marea bomba sau vremea te obliga sa renunti la o calatorie, deci ceva nu iese ca la carte.

Horoscop Leu

Ai ocazia de a sta in compania unei persoane care iti inspira virtuozitate, maiestrie, perfectiune! Iti este net superior si onoarea de a-i sta alaturi e in beneficiul tau, primesti de la el informatii valoroase, sfaturi utile, deci tine-le minte, pentru ca le vei folosi candva.

Ca e un expert intr-un domeniu pe care tu abia acum il studiezi, ca e un nume de rasunet sau o celebritate, il privesti cu un sentiment de extaz, de beatitudine, de admiratie sincera, de parca nu-ti vine a crede ca ai asemenea sansa. Foloseste din plin acest prilej unic de a invata mai mult, mai sus, mai bine!

