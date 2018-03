Horoscopul zilei de luni, 19 martie 2018. Evenimente astrale cu efecte puternice pentru toate zodiile

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti simti ca si cum toata lumea s-a intors impotriva ta astazi si ca dintr-o data au pierdut interesul pentru ce ai tu de spus. Poate este o reflectare a propriei tale incapacitati sa asculti cu adevarat pe altul cand vorbeste. Priveste imaginea colectiva si deschide ochii la lumea din jurul tau. Implica-te in comunitate in loc sa te concentrezi numai pe tine mereu. Nu este totul numai despre tine in viata.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lasa-ti emotiile sa se joace cu imaginatia ta astazi si simte-te liber sa iti discuti framantarile deschis cu altii. Nu te lasa prins asa de mult in mintea rationala incat sa refuzi sa recunosti si alt mod de a vedea o situatie curenta. Pune-ti deoparte aspectul analitic ca sa poti simti perspectiva abstracta si intuitiva. Exerseaza-ti partea de creier pe care nu o prea folosesti de regula.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai incredere ca ai toate elementele de care ai nevoie astazi. Ar trebui sa te simti foarte bine din punct de vedere emotional. Foloseste aceasta incredere de sine ca sa faci progrese in ceea ce iti doresti sa realizezi. Distreaza-te lasandu-ti mintea sa se scufunde in lumea imaginara. Simte-te liber sa pasesti in taramuri intuitive si creative.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.